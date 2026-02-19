Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:roberto dark если ваш бизнес это стол стул и ноубук с интернетом - не вопрос. Системному бизнесу нужна инфраструктура, склады с жд путями, поставщики, клиенты. Чтобы перевезти это во Львов перевозить придётся ...весь Киев (Харьков, Мариуполь, Херсон). Я открывал филиалы комбината, набрать людей нужной квалификации на ЗУ нереально, поскольку исторически там не было крупных предприятий, соответственно нет и нужных специалистов.
Про инфраструктуру городов уже молчу, Львов трещал по швам уже 2006 (когда я там жил). Существующие дороги, парковки, школы, садики, поликлиники не переварят даже 100 тыс новых жителей. Во Львове есть 30 тыс свободных к заселению квартир? Это всё фантазии.
У вас устаревшие взгляды о городе, который довольно интенсивно меняется, в том числе имеет собственную стратегию развития общественного пространства, инфраструктуры, включая строительство новых бизнес хабов, площадок для бизнеса и планов по переносу промышленных предприятий за черту города ( как во всех развитых странах мира).
Исторический центр же должен быть пешим, а "задохнутся" в центре Львова в час пик, можно также как и в Киеве. Особенно такое впечатление может сложиться, если до 2006 года вы прожили в МАЛЕНЬКОМ городке, о названии которого даже стеснятесь упомянуть почему-то на ветке форума.
cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде
Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д
З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки
Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .
cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде
Ну так процес повернення повільний, у кого житло на західній проплачене до кінця травня, хто чекає повернення бензину, хто відновлення роботи закладів, хто вирішив поєднати тимчасову еміграцію з відпочинком - до Туреччини ближче з Європи ніж з України, осінню всі будуть на місці при нинішній ситуації на фронті
Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к. Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.
Біженців у Польщі по останнім даним, які знайшов стало ще більше:
Зазначається, що станом на 3 травня територію України покинули 5 657 185 осіб. Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей.
Хомякоид написав:У меня снимает хозяйка салона маникюр. Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.
Ага! Шмыгаль? Переселенцев? Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш! Вы так себе это представляете? Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали. И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать? А тут - КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
rjkz написав:КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.
rjkz написав:Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ
не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?
Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 тра, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Всі ці дані - про простий перетин кордону в один бік, і майже всі "великі цифри" - то станом на початок квітня, незабаром після цього зворотний потік уже зрівнявся, а потім і перевищив тих, хто виїжджає. Реальної цифри насправді ніхто не знає - є багато кордонів і люди їздять різними маршрутами, частина взагалі човники.
Але всі ці багато мільйонів - це суто мета газетних заголовків, найцікавіше, що всі зацікавлені перебільшувати - і противники міграції, і прихильники. У руснявих ЗМІ вже пишуть що 10 або 12 мільйонів виїхало, думаю скоро у них буде цифра в 40, а потім 50, як з нашими літаками.
За тим самим посиланням до 80% мали намір повернутися, думаю це буде близько до правди судячи з поточного розвитку подій.