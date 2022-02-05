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Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 тра, 2022 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів.
Дивися повний текст Названо суму, яку держбюджет недоотримав з введенням пільгового розмитнення автомобілів
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R2
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Додано: Чет 19 тра, 2022 22:06
Ох уж это "недополучил". А если принять закон, что с каждого автомобиля нужно брать по миллиону долларов, но пока льгота и это не взимается, так вообще зрада зрадная будет.
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moveton
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