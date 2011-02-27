RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234 ... 221>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:58

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Запилил новую табличку - Клуб 100к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6503
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

если все закончится принудительной конвертацией - КредитВесту буду аплодировать стоя
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4686
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:33

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В Газбанку ліміти на день (ліміти спільні на всю область) треба приходити зранку.
В ОТР сьогодні сказали що вже 2% за покупку і 1% при знятті.
Дюрі-бачі
 
Повідомлень: 69
З нами з: 29.07.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:01

mustbe
Не вистачає %
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 31.10.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:24

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Жаль на форуме голосовалок нет, чтоб знать сколько форумчан воспользовалось акцией.
Andrey2512
 
Повідомлень: 367
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 05:53

  valya написав:mustbe
Не вистачає %

Процент - чего ?
Предложите формулу.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6503
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 06:00

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Процент - чего ?

Напевно по вкладу. Акордбанк дає 2,15% річних на 3 міс. За 49972,11 грн (+120) депо на 1353 $.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5366
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ще слід вказати, що валюту можуть купити тільки день в день, а міжбанк працює з 10-00 до 13-00 тому депозит після обіду не оформлюють.
Дюрі-бачі
 
Повідомлень: 69
З нами з: 29.07.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:10

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:Акордбанк


Хороший банк? Какие ещё государственные банки кроме Газ банка такие депо оформляют? А то страшно нести деньги в "шарашкины конторы" ))
Andrey2512
 
Повідомлень: 367
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:40

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 50к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.

1) в табличке ошибочно болдом выделен курс ОТП 36.5686 - на самом деле он у них точно такой же НБУ + 1% = 36.9343, то есть покупка идет по тому же курсу что и у остальных + 0.3% за обмен (а 1% за снятие еще нужно будет потом доплатить/вычтут при снятии депозита)

2) в А-Банк предлагают в отделениях купить безнал валюту на депо, но по 38.99 :mrgreen:
mixmax
 
Повідомлень: 4
З нами з: 30.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 221>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5938
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1908)
21.10.2022 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.