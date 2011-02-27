Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:58
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Запилил новую табличку -
Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:04
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
если все закончится принудительной конвертацией - КредитВесту буду аплодировать стоя
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:33
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
В Газбанку ліміти на день (ліміти спільні на всю область) треба приходити зранку.
В ОТР сьогодні сказали що вже 2% за покупку і 1% при знятті.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:24
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Жаль на форуме голосовалок нет, чтоб знать сколько форумчан воспользовалось акцией.
Додано: Суб 30 лип, 2022 05:53
Додано: Суб 30 лип, 2022 06:00
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 30 лип, 2022 12:54
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Ще слід вказати, що валюту можуть купити тільки день в день, а міжбанк працює з 10-00 до 13-00 тому депозит після обіду не оформлюють.
Додано: Суб 30 лип, 2022 20:10
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:40
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
1) в табличке ошибочно болдом выделен курс ОТП 36.5686 - на самом деле он у них точно такой же НБУ + 1% = 36.9343, то есть покупка идет по тому же курсу что и у остальных + 0.3% за обмен (а 1% за снятие еще нужно будет потом доплатить/вычтут при снятии депозита)
2) в А-Банк предлагают в отделениях купить безнал валюту на депо, но по 38.99
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