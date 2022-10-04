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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
  #1234>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:59

Finance.ua: Як повернути переплату за газ

Пропонуємо до обговорення:
Корисна інструкція
До газовиків часто звертаються клієнти, які мають переплату за газ або ж помилково сплатили за його споживання.

Дивися повний текст Як повернути переплату за газ
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:59

Ви якщо такий грамотний юрист то порадьте краще Нафтогазу як перерахувати гроші за сплачений газ клієнтами облгазів.У мене юридично немає переплати за сплачений газ за травень Киівоблгаззбуту,я заплатив по разунку який мені виставив Киівоблгаззбут і з яким у мене був договір на постачання газу.Юридично з Нафтогазом у мене боргів немає за травень бо я 8 червня офіційно заключив договір з Нафтогазом на приєднання і надав Нафтогазу квитанцію за сплату газа за травень.Ну і як ви юрист можете пояснити цю ситуацію?
skokovv32
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:48

"Споживачі, які не знали щодо переведення до постачальника останньої надії, продовжували платити своєму попередньому постачальнику. І виявилося, що Нафтогазу вони заборгували, а газзбуту переплатили."

ЩО ЦЕ ЗА ПУРГА???


нафтогаз має самостійно зарбрати гроші інакше люди його візьмуть на вила
повидумували тут
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:29

Саме цікаве, що пропонують писати у заяві, що "прошу повернути помилково перераховані кошти" , тобто - це я помилився, вина моя, ось вам усі мої документи, завірені, підписані, ще до списку треба добавити "лист вибачення". А хрен вам. Ви накосячили, ви і розбирайтесь між собою.
alexandr_hod
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:42

Рівнегаззбут ні фіга не повертає. Всі документи зробив, підписав, вислав на електронку contact@rvgaszbut.com.ua. Дозвонитись нереально. По ходу, 1700 грн коту під хвіст. Бардак
revutskyrv
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:29

ТОВ "РІВНЕГАЗ ЗБУТ" щодня повертає кошти переплати

Кошти переплати повертаємо щодня! Заяви споживачів опрацьовуємо у порядку черги, як тільки вона буде оброблена, Ви отримаєте відповідь. Наразі дуже багато звернень отримуємо від наших клієнтів, тому є певні затримки у наданні відповідей. Але не турбуйтесь всі звернення будуть обов'язково опрацьовані. Перепрошуємо за незручності та затримки з відповідями.
osavchuk
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:12

Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому я як платник особового рахунку, не можу повернути свої кошти. На разі власник рахунку померла і переоформити рахунок як і сам будинок нема змоги,бо проживаємо в зоні бойових дій. Є довідки, що саме я сплачувала рахунки, що я зареєстрована по даній адресі, є квитанція про оплату.
tai4ka0704
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:07

Re: Finance.ua: Як повернути переплату за газ

ГазЗбут переплата.
Переплату можна зарахувати за розподіл газу - на рік вистачить.
Запит через персональний кабінет, врахувати переплату в якості розподілу газу - відповідають, що споживач повинен звернутися до офісу, написати заяву та інше.
Тобто перекласти кошти з лівої до правої кишені - не хочуть.
Зараз діє мораторій на відключення послуг, штрафи, та інше.

Саме просте рішення - до закінчення мораторію, не платити за травень місяць Нафтогазу, або не платити ГазЗбуту за розподіл газу в рахунок переплати.
dan74
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:46

tai4ka0704 Дійсно, звернутись за поверненням коштів по особовому рахунку має його власник. Але у Вашому випадку це має зробити правонаступник. Для цього необхідно звернутись до нотаріуса за оформленням спадщини.
osavchuk
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:52

alexandr_hod Вина, звісно, не Ваша. Але кошти Ви сплатили все ж помилково. Оскільки ТОВ "РІВНЕГАЗ ЗБУТ" рахунки для побутових споживачів у травні виставляв виключно боржникам.
osavchuk
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