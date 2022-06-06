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Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 сер, 2022 07:43
Пропонуємо до обговорення:
Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу. Починаючи з 2028 року, пенсія за віком призначатиметься у 60 років лише тим, хто матиме не менше 35 років стажу (це стосується і чоловіків, і жінок). Якщо необхідного стажу не буде, пенсії людина не отримає. Вона може розраховувати лише на невелику матеріальну допомогу від держави.
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