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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:39
Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд.
В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ.
По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек.
На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение.
Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.
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rjkz
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:59
Всё для киевлян и гостей столицы
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Мизантрóп
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:50
rjkz написав:
rjkz
По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.
Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.
Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.
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ava121
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Додано: Сер 31 сер, 2022 01:02
ava121 написав: rjkz написав:
rjkz
По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.
Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.
Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.
Спасибо.
Было две ветки как-то связанных с эмиграцией.
Одну стартовал и пытался раскрутить я, "Глобализация", но она притянула хейторов, которые как по заказу слаженно атаковали что-бы я там не писал.
Вторая, "Эмиграция" была уже востребованна обстоятельствами, но, как Вы правильно заметили, была помойкой для неугодных постов с других веток.
Собственно, и она загнулась.
На этой ветке каждый, кого интересует недвижимость, имеет возможность свободно отклоняться от темы и, надеюсь, это не будет удаляться если не противоречит Правилам форума в целом и Законодательству в том числе.
Надеюсь, модераторы не будут руководствоваться не изложенными в Правилах интересами третьих лиц для модерации не угодных сообщений.
Интересна-ли тема отклонения от мейнстрима участникам форума - будут решать сами участники. Мало кому интересно "растекаться мыслью по древу", если это не находит отклика у окружающих. Напишет человек не интересующее сообщество ну раз, ну два, ну три. Если никто дискуссию не поддержит, то в конце концов надоест самому и это "отклонение" отпадет само собой. "Естественный отбор" в действии.
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rjkz
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:55
beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Откровенно говоря, сейчас война, а это время неопределенности.
В ситуации неопределенности следует придерживаться принципа диверсификации.
Польша.
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rjkz
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:03
rjkz написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Откровенно говоря, сейчас война, а это время неопределенности.
В ситуации неопределенности следует придерживаться принципа диверсификации.
Польша.
Понял. Спасибо большое. Так и сделаем
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Бетон
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:06
kbadoo написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.
Ставки по ипотеке нащупывают свой потолок по всему западному миру.
ФЭД грозится в 4-й раз поднять в сентябре.
Продажи новых домов в Техасе сыпятся, в НЙ аренда рванула вверх, а цены идут вниз. Но аренда, наверное, из-за беженцев из Украины. Их сейчас в автобусы грузят и везут в НЙ, даже если они хотели в другое место.
Есть мнение, что в октябре фэд вынужден будет начать снижение ставок.
И тут будет интересный момент, когда цены еще относительно низкие, а ставки уже опустились.
Что портит все это - продаваны поснимали объекты с листинга до лучших времен.
Предложение раз в 5 ниже чем полгода назад. Возможно, пустили в аренду.
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rjkz
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:25
airmax78 написав: beee написав: kbadoo написав:
Не спешите покупать в Польше, есть ощущение что рынок Польши нащупывает свой потолок. Ставки по ипотеке растут и будут расти, повышать цены рынку в дальнейшем будет сложно.
Упс. Поворот. Но сидеть с деньгами не ОК
Сейчас очень даже ОК.
Так всегда.Особенно у кого мало).Деньги должны работать
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:46
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Откровенно говоря, сейчас война, а это время неопределенности.
В ситуации неопределенности следует придерживаться принципа диверсификации.
Польша.
Понял. Спасибо большое. Так и сделаем
Но и это надо делать вовремя и с пониманием что делаешь.
Я уже несколько лет разбираюсь и наблюдаю за рынком НЙ, но не уверен на 100% что не вляпаюсь в не то что надо.
Везде свои нюансы и зачастую эти нюансы могут поставить большой крест на решении.
Надо все очень и очень тщательно изучать.
Риелторы Вам в этом не помогут ни в Украине ни в Польше ни в США. У них везде один интерес - %%% от сделки.
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rjkz
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:51
Мизантрóп написав: airmax78 написав: beee написав:
Упс. Поворот. Но сидеть с деньгами не ОК
Сейчас очень даже ОК.
Так всегда.Особенно у кого мало).Деньги должны работать
Сейчас такой момент в истории, что деньги просто должны быть.
Если они есть в достаточном для резких движений количестве, то все что выше - ну пусть работает.
Снйчас и время пришло дорогих денег, но активы еще не подешевели.
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rjkz
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