Додано: Сер 31 сер, 2022 01:02

ava121 написав: rjkz написав: rjkz rjkz

По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.

Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.



Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии. По-моему ветка по иммиграции получилась довольно живой и единственное, что портило впечатление - слив "неугодных" постов из других веток.Как нелюбитель доказывать что-то кому-то в Ынтернетах, я больше читаю, чем пишу.Спасибо за инициативу, надеюсь эта ветка взлетит, но при этом будет лишена внимания хамов-качков из более популярных и всей риелторской братии.

Спасибо.Было две ветки как-то связанных с эмиграцией.Одну стартовал и пытался раскрутить я, "Глобализация", но она притянула хейторов, которые как по заказу слаженно атаковали что-бы я там не писал.Вторая, "Эмиграция" была уже востребованна обстоятельствами, но, как Вы правильно заметили, была помойкой для неугодных постов с других веток.Собственно, и она загнулась.На этой ветке каждый, кого интересует недвижимость, имеет возможность свободно отклоняться от темы и, надеюсь, это не будет удаляться если не противоречит Правилам форума в целом и Законодательству в том числе.Надеюсь, модераторы не будут руководствоваться не изложенными в Правилах интересами третьих лиц для модерации не угодных сообщений.Интересна-ли тема отклонения от мейнстрима участникам форума - будут решать сами участники. Мало кому интересно "растекаться мыслью по древу", если это не находит отклика у окружающих. Напишет человек не интересующее сообщество ну раз, ну два, ну три. Если никто дискуссию не поддержит, то в конце концов надоест самому и это "отклонение" отпадет само собой. "Естественный отбор" в действии.