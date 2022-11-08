Про це повідомляє в заяві міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини".
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Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, — МВС
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Додано: Сер 16 лис, 2022 21:32
Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано...
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Дивися повний текст
Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, — МВС
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