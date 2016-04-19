Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Добрые и весьма мной уважаемые русские люди говорят, что соскучились по моим текстам, и даже обещают не сильно ругать за пессимизм. Что ж, их есть у меня.



Для начала, очевидное - период времени, в течение которого у РФ была возможность взять свою дальнейшую судьбу в свои же руки, упущен с потерей шансов на победу в текущей войне. Читателям, полагающим, что таковые шансы (с практической, а не теоретической точки зрения) ещё имеются, предлагаю ответить на простой вопрос - как вы собираетесь ликвидировать существующие РФ-элиты, без каковой ликвидации всё будет только и исключительно ухудшаться?* Вот и я о том же...



Судьба же РФ (и, увы, русского народа) теперь зависит лишь от исхода всё той же битвы глобальных проектов, о которой я пишу уже который год с достойным лучшего применения постоянством. Соответственно, имеем наиболее вероятный результат для РФ в различных сценарных пучках:



* Сад Нургла - сохранение целостности (понятно, с какими-то потерями), жёсткое переформатирование под стандарты Дивного Нового Мира, мощная заместительная миграция с глобального Юга, etc. Мордоторговка установившегося режима это условная Шульман, Крашенинникова или любая другая аналогичная подрейтузная форма жизни.



* Крепость Кхорна - распад на несколько частей, острые конфликты между ними, что-то наподобие "эры милитаристов" в Китае, запустение и обезлюживание. Кадыров, Шойгу, etc.



* Мир Панрегионов** - раздел между 2-3 соседними центрами силы (наиболее вероятные кандидаты это Новый Рейх и Восточноазиатский блок, однозначно сказать, в какой зоне жить будет хуже, затрудняюсь).



* Мир полутора блоков - тут всё понятно, колония Китая (перспектива не так ужасна в случае успеха проекта Лабиринт Тзинча, но вот шансы на таковую... мдя).



* Мир-Саванна - даже с учётом сохранения текущего политического режима есть ненулевые шансы, что жить русские будут чуть менее печально, чем средний уровень по глобусу. Впрочем, и тут переоценивать данные шансы не стоит, разумеется - за последние четыре месяца этот самый режим блистательно продемонстрировал, что нет тех зияющих высот безблагодатности, которые бы он не взял. При этом риски физического плана весьма высоки.



Из всех перечисленных вариантов наименее грустным для русских в материальном плане будет, скорее всего, Сад Нургла, смотря в абсолютных показателях (особенно если читать меня). В относительных же - Мир-Саванна (но не факт, ибо...).



Так вижу я пути Хаоса Неделимого.

