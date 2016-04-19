|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:08
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас. Но согласитесь, что несмотря на 10-й месяц осуществления этой наиболее открытой фазы агрессии в сравнении с предыдущими (начиная с 1994-1995 года) практически никто не пытается изучить вопрос о том, что же на самом деле явилось мотивацией для москвы в осуществлении этого преступления, которое уже осудило большинство стран мира.
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой для пересічных россиян (в том числе мобилизованных), пересічних українців и мировых СМИ причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
1. Власть в Украине не народная, а поставленная кураторами из Европы, США, ... или Мозамбика
, с чем нельзя смириться российской власти, так как это мешает ее собственным планам жить лучше. Смириться нельзя из-за:
а) углубляющегося сотрудничества Украины с НАТО, с Европой, Англией и США в военных и политических вопросах вместо такого же сотрудничества с Россией;
б) неуклонное непризнание украинской властью фейковых русских референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской областях;
в) проведение Украиной внутренней политики по борьбе с сепаратизмом, по объединению украинцев в единый народ независимо от того на каком языке они говорят, где живут, какой вере привержены, какую формально национальность имеют и т.д.
г) озвученной в интервью Лавровым в этом году финансовых претензий к Украине, а вернее к НАК Нафтогазу на общую сумму в размере уже ~600 млрд.долларов США по вопросам поставок природного газа Газпромом.
2. Русская разведка обнаружила угнетение русских в Украине со стороны власти и еще кого-то . Им же типа нужна защита, которую может обеспечить только российские вооруженные силы как государственные так и не формальные. Поэтому и объявлена СВО.
3. Желание русского императора ради исторической справедливости вернуть утерянные земли после распада СССР и присоединить их к нынешней росии.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:22
путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.
Ни одну другую задачу война не решает.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30600
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:59
Тому що путін *ло: захотів увійти в історію. Ну і увійде десь поруч з Гітлером і Сталіним...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 892 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 11 гру, 2022 19:22
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу. Важко тримати власний народ у стійлі, маючи під боком країну, яка вже двічі змінювала владу через Майдан. От щоб у росіян навіть думки такої не виникало, усе це і робиться ще з середини 2000-х років.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3783
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 10:47
vitaliian написав:
путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.Ни одну другую задачу война не решает.
Я бы не спешил так утверждать, особенно тщательно не изучив вопрос. Тем более пока не ясна причина зачем ему хочется это или захотелось.
Быть пожизненным президентом страны? Думаете, что это привилегия, о которой можно мечтать всю жизнь? А как же нагрузка, испытываемая при этом организмом человека, плюс груз ответственности? Ведь не зря же сроки президентства ограничивают. Не зря же говорят- вода самый крепкий камень точит.
К тому же, из теории мотивации в целом известно, что с возрастом у каждого человека постоянно изменяются мотивирующие его на большие и рискованные дела факторы. Осмеюсь изложить это так. Сначала человека мотивирует с разной степенью удовлетворение потребностей в необходимом для жизни, потом в безопасности, потом сильную мотивацию дает стремление к росту и положению в обществе, чуть меньшую мотивацию дает далее признание заслуг и еще меньшую чувство самореализации в жизни, которая слишком коротка. Можно заметить как с возрастом мотивация в целом, достигнув пика, далее снижается с каждым следующим уровнем достижений в удовлетворении своих потребностей. И сами потребности у человека в течении жизни также регулярно меняются в разные стороны по их иерархии.
Как легко можно увидеть потребность в достижении положения в обществе у путина достигнута давно. Он прошел и потребность в признании заслуг, и вероятно даже выше по иерархии. При этом сила мотивации у него должна была постепенно снижаться с возрастом. Но для того, чтобы начать войну мотивация должна быть очень сильной. Согласны?
Идем далее. Базовая потребность в безопасности по разным теориям мотивации может давать самый широкий диапазон в силе мотивации. От нулевой, когда человек не чувствует опасность до максимальной запредельной, когда опасность велика.
В этом контексте согласно теории мотивации начать войну, которую традиционно осудит весь мир, президенту можно только под воздействием сильного личного страха и угроз личной безопасности.
Прошу вышесказанное не путать с примитивной манипуляцией для русских "мы ударили или ударим первыми, так как драка неизбежна".
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 10:50
Gastarbaiter написав:
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла
втратити владу. Важко тримати власний народ у стійлі, маючи під боком країну, яка вже двічі змінювала владу через Майдан. От щоб у росіян навіть думки такої не виникало, усе це і робиться ще з середини 2000-х років.
Выделил совпавший ключевой момент со взглядом выше.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:04
vitaliian написав:
среди молодежи РФ пораженческие антипутинские настроения довольно распространенное явление.
Отсюда ещё одна неочевидная причина войны - старое поколение пытается (через её неизбежность типа умирать будете все) повлиять на молодое отбившееся от рук.
Вот что писал один вражеский канал 23.06
Добрые и весьма мной уважаемые русские люди говорят, что соскучились по моим текстам, и даже обещают не сильно ругать за пессимизм. Что ж, их есть у меня.
Для начала, очевидное - период времени, в течение которого у РФ была возможность взять свою дальнейшую судьбу в свои же руки, упущен с потерей шансов на победу в текущей войне. Читателям, полагающим, что таковые шансы (с практической, а не теоретической точки зрения) ещё имеются, предлагаю ответить на простой вопрос - как вы собираетесь ликвидировать существующие РФ-элиты, без каковой ликвидации всё будет только и исключительно ухудшаться?* Вот и я о том же...
Судьба же РФ (и, увы, русского народа) теперь зависит лишь от исхода всё той же битвы глобальных проектов, о которой я пишу уже который год с достойным лучшего применения постоянством. Соответственно, имеем наиболее вероятный результат для РФ в различных сценарных пучках:
* Сад Нургла - сохранение целостности (понятно, с какими-то потерями), жёсткое переформатирование под стандарты Дивного Нового Мира, мощная заместительная миграция с глобального Юга, etc. Мордоторговка установившегося режима это условная Шульман, Крашенинникова или любая другая аналогичная подрейтузная форма жизни.
* Крепость Кхорна - распад на несколько частей, острые конфликты между ними, что-то наподобие "эры милитаристов" в Китае, запустение и обезлюживание. Кадыров, Шойгу, etc.
* Мир Панрегионов** - раздел между 2-3 соседними центрами силы (наиболее вероятные кандидаты это Новый Рейх и Восточноазиатский блок, однозначно сказать, в какой зоне жить будет хуже, затрудняюсь).
* Мир полутора блоков - тут всё понятно, колония Китая (перспектива не так ужасна в случае успеха проекта Лабиринт Тзинча, но вот шансы на таковую... мдя).
* Мир-Саванна - даже с учётом сохранения текущего политического режима есть ненулевые шансы, что жить русские будут чуть менее печально, чем средний уровень по глобусу. Впрочем, и тут переоценивать данные шансы не стоит, разумеется - за последние четыре месяца этот самый режим блистательно продемонстрировал, что нет тех зияющих высот безблагодатности, которые бы он не взял. При этом риски физического плана весьма высоки.
Из всех перечисленных вариантов наименее грустным для русских в материальном плане будет, скорее всего, Сад Нургла, смотря в абсолютных показателях (особенно если читать меня). В относительных же - Мир-Саванна (но не факт, ибо...).
Так вижу я пути Хаоса Неделимого.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30600
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 13 гру, 2022 20:25
ЛАД написав: vitaliian написав:
.........
Отсюда ещё одна неочевидная причина войны - старое поколение пытается (через её неизбежность типа умирать будете все) повлиять на молодое.
....
Когда дети не слушаются, им устраивают кризисные ситуации.
Кризисные ситуации можно устроить по-разному.
Но воевать тянет обычно по молодости. Старики к войнам менее склонны, больше хочется полежать на печи.
На счет снижения мотивации с возрастом в целом, в том числе воевать, поддерживаю ЛАДа.
Версию про воспитательную работу своего молодого поколения в традициях дедов путем развязывания войны пока не считаю работоспособной. Объясню почему.
Каждый сегодня из нас удивляется что делает российская пропаганда войны с россиянами. Они начинают верить в откровенную ложь, на глазах становятся овцами. Из этого всего логично предположить, что если старое поколение хочет повлиять на молодежь, то они легко могут этого достичь обычной пропагандой внутри страны. Развязывать войну кровавую для этого не нужно.
Искать нужную информацию из вражеских русских каналов считаю бессмысленным и не продуктивным делом. Из тотальной лжи не прорастут ростки истины.
Истину нужно искать другим способом, на сколько я знаю или предполагаю - поиском достоверных документов их беспристрастным анализом, поиском свидетелей.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 20:36
Gastarbaiter написав:
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9384
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 13 гру, 2022 21:46
buratinyo написав:
Из этого всего логично предположить, что если старое поколение хочет повлиять на молодежь, то они легко могут этого достичь обычной пропагандой внутри страны
с точностью до наоборот, молодняк не смотрит ТВ и пропагандой не отравлена. Я встречал студентов из РФ которые вообще не знали что Крым был Украиной и про Майдан с чивокуней. Ни злобы ни ненависти к Украине не было..
Война это как радикальный способ вовлечь молодежь в конфликт. Многие из них потеряют родителя, друзей, а кое кто и сам приляжет под Бахмутом. Без войны это было невозможно.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30600
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|