Сайт "ТопЖир" обрав найдорожчі авто, куплені українцями минулого року.
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McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто, які купували українці у 2022 році (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 09:40
McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто,...
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Дивися повний текст
McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто, які купували українці у 2022 році (фото)
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:49
Колекціонер дорогих авто і картин
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