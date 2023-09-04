Додано: Нед 19 бер, 2023 10:41

Вчера заехал в два обменника. На одном весит табличка приём 38,75. Хочу сдать пачку 2013г. в отличном состоянии. Ответ такие берём по 38.7, а вот синие 38,75.Заехал в др. Табличка на входе 38,75 - 38,90. Опять говорят такие 38,73 берем, а вот синие возьмё по 38,8.Какой то идиотизм с этими цветами. Кто то запустил же это... с цветами.. и понеслась...В банках тоже клиенты требует на отдачу только синие..., правда и банки на приём смотрят купюры др. года через лупу и постоянно находят невидимые пятна.Недавно Укргазу предложил на сдачу 20 баксов до сотки. Бля... смотрела её минут 10, говорит есть пятнышко. Достал ей пачку 20, говорю выбирай любые - ответ кассира, давайте я лучше вам свои мелкие отдам на сдачу, их у меня не берут...Раньше за мелкими бегали многие, а сегодня всем только сотки и только синие...