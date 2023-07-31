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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234 ... 280>
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 02:10

Клуб 100К - Теребеньки

Тут обсуждаем всё: и курс и цвет купюр и цвет глаз панянок)))
и лучшую обменку!
таблица клуба
надеемся благодаря mustbe она скоро снова начнёт работь
да прибудит великая сила!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 02:15

кстати газ пытался отдать евровый депозит пятисоткой.
причём депозит был меньше 500 евро
вот такие дела)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 03:23

38,75 вже час міняти справжні гроші на папір та знов сідать на каруселі. Чи ще почекати ? :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 03:55

  alex lem написав:38,75 вже час міняти справжні гроші на папір та знов сідать на каруселі. Чи ще почекати ? :)


а какие собственно есть варианты вложение сейчас лучше?

если в банках покупать по курсу 37,45 - то наличный курс 38,75 это доходность 13.88% чистыми (или 17,24% банковских), но не в гривнах, а в долларах.

уличный курс 38.58 при курсе в банке 37.45 даёт чистыми доходность 12% в валюте
для меня рубикон на данный момент это этот условный курс 38.58
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 04:12

На гарній суммі навіть 5 копійок в день якщо піднявся прийом, то вже й на хлібчик і до нього буде. Хочеться вгадать. Вдень так по обмінкам по мінфіну прийом і 38,9 було.(в Харькове, так писали, хто зна як насправді). То можливо ще підросте? :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:07

Интересно во всех городах разные курсы на зелёные и синие???
Практически все обменники первым делом спрашивают какого цвета и потом начинается торг. С ходу за синие +5коп от таблички, но если сумма от 5 штук то могут +7коп.добавить.
Что за бред такой.... Спросил у них в чём проблема такая??? Говорят покупатели готовы покупать только синие..., обычные плохо идут на отдачу :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:25

Игорь Алексеевич
Зажрались матрасники. В мене один раз вдалося випросить на 2 копійки дорожчий прийом в міняли. :D А так без різниці.
:D Спостерігав як однією фразою відшивали в алі-сєні покупців готівкового долара ,,в касі ,,старі,, долари, можете гривнею купити доллари на депо по вигіднішому курсу.,, Такий в них загон був. Кілька неприємних хвилин очікування, і с клюбного депо таки віддали кошерними синіми доларами. Один раз на вибір або старими сотками, або ,,папісят,, новими. Всі рази після дурних десяти календарних днів після закінчення депо. Більше ні ногою.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:41

Вчера заехал в два обменника. На одном весит табличка приём 38,75. Хочу сдать пачку 2013г. в отличном состоянии. Ответ такие берём по 38.7, а вот синие 38,75.
Заехал в др. Табличка на входе 38,75 - 38,90. Опять говорят такие 38,73 берем, а вот синие возьмё по 38,8.
Какой то идиотизм с этими цветами. Кто то запустил же это... с цветами.. и понеслась... :twisted:
В банках тоже клиенты требует на отдачу только синие..., правда и банки на приём смотрят купюры др. года через лупу и постоянно находят невидимые пятна.
Недавно Укргазу предложил на сдачу 20 баксов до сотки. Бля... смотрела её минут 10, говорит есть пятнышко. Достал ей пачку 20, говорю выбирай любые - ответ кассира, давайте я лучше вам свои мелкие отдам на сдачу, их у меня не берут...
Раньше за мелкими бегали многие, а сегодня всем только сотки и только синие... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:55

Ринок готівкового долара перетворився з фінансового в пародію на авторинок, де вишукують подряпинки і нерівномірність відбиття світла.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:15

  Игорь Алексеевич написав:Вчера заехал в два обменника. На одном весит табличка приём 38,75. Хочу сдать пачку 2013г. в отличном состоянии. Ответ такие берём по 38.7, а вот синие 38,75.
Заехал в др. Табличка на входе 38,75 - 38,90. Опять говорят такие 38,73 берем, а вот синие возьмё по 38,8.
Какой то идиотизм с этими цветами. Кто то запустил же это... с цветами.. и понеслась... :twisted:
В банках тоже клиенты требует на отдачу только синие..., правда и банки на приём смотрят купюры др. года через лупу и постоянно находят невидимые пятна.
Недавно Укргазу предложил на сдачу 20 баксов до сотки. Бля... смотрела её минут 10, говорит есть пятнышко. Достал ей пачку 20, говорю выбирай любые - ответ кассира, давайте я лучше вам свои мелкие отдам на сдачу, их у меня не берут...
Раньше за мелкими бегали многие, а сегодня всем только сотки и только синие... :shock:


хз. вчера сдал по 38,8 полпачки синих и полпачки зеленых. завернули пару банкнот с печатями. причем это были синие
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