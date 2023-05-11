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Як сильно електрокари втрачають
у ціні протягом 5 років

Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 14:01

Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку.

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Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
R2
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