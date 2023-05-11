Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку.
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Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
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Додано: Нед 11 чер, 2023 14:01
Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
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Дивися повний текст
Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років
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