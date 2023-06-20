Правила дорожнього руху в Україні зазнали значних змін, особливо в частині використання фар.
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Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво заощадити
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Додано: Сер 16 сер, 2023 01:10
Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво...
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Дивися повний текст
Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво заощадити
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