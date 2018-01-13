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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #1234 ... 358>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:07

Онлайн-покупка валюты в банках Украины

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку

Запилил под это дело очередную табличку (а как иначе ) ) :
Онлайн-покупка валюты в банках Украины

На данный момент - всего 5 участников. Пока интересна только Алла.
Но тема - интересная, динамика рынка - положительная.
Наблюдаем, собираем информацию

ЗЫ. Не стал называть "Клуб 50к", ибо наверняка поднимут лимит
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:31

По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю
s17012017
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:26

  s17012017 написав:По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю

2 рази на місяць - Не тарифікується0 3 без обмеження по сумі,
кожна наступна операція - 3% min 25 грн. (1 usd, 1 евро)
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:41

  s17012017 написав:По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю

Якщо знімати через оформлення вкладу то кількість безкоштовних знімань не обмежується. І враховуйте що вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить. Чи ви по 100 баксів плануєте купляти та знімати?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:59

говорят в Привате заработало
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:02

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Уважаемые форумчане!
Кто пробовал приобрести онлайн и снять в кассе наличными? Как прошло?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:44

  J написав:говорят в Привате заработало
с регулярным подвозом синих?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:46

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане!
Кто пробовал приобрести онлайн и снять в кассе наличными? Как прошло?
а что нового?
отдадут с кассы "чем есть".
шопопало-шоу.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:49

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане!
Кто пробовал приобрести онлайн и снять в кассе наличными? Как прошло?
а что нового?
отдадут с кассы "чем есть".
шопопало-шоу.

Там де немає блата буде мотлох
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:49

  Alien написав:вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить.
що знімати більше 2 разів? - ну, вибрати не сміття, наприклад. Що наразі не є тривіальним завданням
flysoulfly
 
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