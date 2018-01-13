Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:07
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку
Запилил под это дело очередную табличку (
а как иначе )
) :
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
На данный момент - всего 5 участников. Пока интересна только Алла.
Но тема - интересная, динамика рынка - положительная.
Наблюдаем, собираем информацию
ЗЫ. Не стал называть "Клуб 50к", ибо наверняка поднимут лимит
mustbe
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:31
По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю
s17012017
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:26
s17012017 написав:
По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю
2 рази на місяць - Не тарифікується0 3 без обмеження по сумі,
кожна наступна операція - 3% min 25 грн. (1 usd, 1 евро)
alter
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:41
s17012017 написав:
По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю
Якщо знімати через оформлення вкладу то кількість безкоштовних знімань не обмежується. І враховуйте що вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить. Чи ви по 100 баксів плануєте купляти та знімати?
Alien
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:59
говорят в Привате заработало
J
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:02
Уважаемые форумчане!
Кто пробовал приобрести онлайн и снять в кассе наличными? Как прошло?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:44
J написав:
говорят в Привате заработало
с регулярным подвозом синих?
flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:46
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
Кто пробовал приобрести онлайн и снять в кассе наличными? Как прошло?
а что нового?
отдадут с кассы "чем есть".
шопопало-шоу.
flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:49
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане!
Кто пробовал приобрести онлайн и снять в кассе наличными? Как прошло?
а что нового?
отдадут с кассы "чем есть".
шопопало-шоу.
Там де немає блата буде мотлох
sens
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:49
Alien написав:
вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить.
що знімати більше 2 разів? - ну, вибрати не сміття, наприклад. Що наразі не є тривіальним завданням
flysoulfly
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