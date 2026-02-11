|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 24 бер, 2024 23:37
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
https://t.me/info_zp/63381
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а це тут до чого?
тут читайте
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в ЗП так воду ніколи не скидували
Додано: Пон 25 бер, 2024 17:00
Олежан , якщо без світла/води, то мабуть туди, де можна воду носити у відрах в хату, і варити їжу на вогнищі. Тобто до батьків ( менш успішних братів/сестер) в село.
Чи ви наглухо виключаєте варіанти , що кацапи можуть прибити комуналь ? Не хочеться вірити, але морально готовим бути потрібно.
Я знов повернув традицію мати не менше 3/4 баку палива , повна газова горілка на 5л, питної води дома 20л+
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 бер, 2024 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:01
в арендованной квартире какие либо запасы делать сложно, чем потом перевозить эти бочки-канистры. Да и квартир с подсобным помещением или гаражом в 100 метрах как-то мало сдаётся.
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:14
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться. Ніякої проблеми мати такий запас хоч в орендованій, хоч в своїй, немає, включно з певним запасом харчів тривалого зберігання.
А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:25
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Запасають питну воду якраз на випадок, коли не продається. В перші дні повномасштабної знайти навіть питну воду було не так просто, з магазинів вимели все.
До чого це питання? Якщо нема можливості запасти вдосталь технічної води - не варто робити запаси зовсім? Без технічної в критичній ситуації ви не здохнете, а от без питної... Мати пару десятків літрів технічної на пару днів без водопостачання звісно теж є сенс, але це всього лише на пару днів. Ну а далі вже можна буде знайти вихід: є бювети, є Дніпро врешті решт.
Вітаю. Гігієна врятована
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:36
Маст хев))
|