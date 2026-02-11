RSS
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:37

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
а це тут до чого?
тут читайте

https://m.kievvlast.com.ua/news/zhiteli ... izhchi-dni
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
а це тут до чого?...
в ЗП так воду ніколи не скидували
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:00

Олежан , якщо без світла/води, то мабуть туди, де можна воду носити у відрах в хату, і варити їжу на вогнищі. Тобто до батьків ( менш успішних братів/сестер) в село.
Чи ви наглухо виключаєте варіанти , що кацапи можуть прибити комуналь ? Не хочеться вірити, але морально готовим бути потрібно.
Я знов повернув традицію мати не менше 3/4 баку палива , повна газова горілка на 5л, питної води дома 20л+
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 бер, 2024 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:01

в арендованной квартире какие либо запасы делать сложно, чем потом перевозить эти бочки-канистры. Да и квартир с подсобным помещением или гаражом в 100 метрах как-то мало сдаётся.
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться. Ніякої проблеми мати такий запас хоч в орендованій, хоч в своїй, немає, включно з певним запасом харчів тривалого зберігання.
А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:25

  Faceless написав:Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
  Faceless написав:А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома.

Запасають питну воду якраз на випадок, коли не продається. В перші дні повномасштабної знайти навіть питну воду було не так просто, з магазинів вимели все.
  vitaliiangel написав:А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета?

До чого це питання? Якщо нема можливості запасти вдосталь технічної води - не варто робити запаси зовсім? Без технічної в критичній ситуації ви не здохнете, а от без питної... Мати пару десятків літрів технічної на пару днів без водопостачання звісно теж є сенс, але це всього лише на пару днів. Ну а далі вже можна буде знайти вихід: є бювети, є Дніпро врешті решт.
  vitaliiangel написав:у меня запас 300 л.

Вітаю. Гігієна врятована
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:36

Маст хев))

  vitaliiangel написав:А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета?
Вологі серветки творять дива! ;) :D
