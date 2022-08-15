На початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.
Дивися повний текст
Що відбувається з гривневими депозитами
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 бер, 2024 00:03
Що відбувається з гривневими депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що відбувається з гривневими депозитами
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:27
|