|
|
|
Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Незалежна британська служба Broadband Genie дослідила ціни та доступність мобільного зв’язку у світі.
Дивися повний текст Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99860
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
Украина - 5.72 дол. или 220 грн. за 10 ГБ. ??
Вообще-то,- 120 грн. за 25 ГБ + . Там, правда не за месяц а за 4 недели. Что не сильно влияет.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03
vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))
По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11718
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:31
Hotab написав:vt313
аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))
По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».
тыж жаловался что интернет дорогой, поэтому видосы не смотришь. а теперь выясняется $30 за 100 гиг.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22887
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2391 раз.
- Подякували: 3341 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:33
Hotab написав:vt313
аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))
наприклад?
Так не буває.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 15:47
vitaliiangel написав: Hotab написав:vt313
аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))
По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».
тыж жаловался что интернет дорогой, поэтому видосы не смотришь. а теперь выясняется $30 за 100 гиг.
Тобі навіщо мої гроші? Може почнеш заробляти нарешті свої?
Коли я писав «дорогий», це був 100 дол 100 гіг. Це дешево? Ну трутню безробітному може. Бо він не знає ціну грошей.
Для мене це дорого, я не готовий дивитись аби що , що кинуть тут вітальони з 300 тг каналів, по цій ціні.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11718
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|220
|
|
|1
|493
|
|
|1
|371
|
|