RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НБУ хоче перейменувати розмінну
монету з «копійки» на «шаг»

НБУ хоче перейменувати розмінну монету з «копійки» на «шаг»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:20

НБУ хоче перейменувати розмінну монету з «копійки» на «шаг»

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України ініціювали зміну назви монети «копійка» на «шаг» — «для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій».

Дивися повний текст
НБУ хоче перейменувати розмінну монету з «копійки» на «шаг»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100096
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...
R2 » Вів 19 гру, 2023 23:18
7 1386
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 12:46
Mister_M
Рада хоче заборонити «1С» 1, 2
R2 » П'ят 27 жов, 2023 09:32
11 2855
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 жов, 2023 12:29
Примат
Німеччина хоче замінити російський газ українським...
R2 » Чет 19 жов, 2023 13:49
1 458
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 13:49
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.