Додано: Вів 04 лют, 2025 20:14

Вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна), декриміналізувати кришувальні статті як то звідництво, порнографія, наркоманія, проституція, як це відбулось у цивілізованому світі, і це розвантажить поліцію удвічі і її можна буде скоротити, також вважаю нелогічним те, що, щоб стати поліцейським, треба пройти жорсткий відбір по здоров ю і підготовці, і це в той час, коли на війну з реальним озброєним до зубів оскаженілим від імперского шовінізму ворогом відправляють людей із захворюваннями, треба навпаки набрати в поліцію людей із проблемами зі здоров ям, вони зможуть оформлювати правопорушення і навіть затримувати беззбройних людей, які не чинять супротиву, а нинішніх здороих і підготовлених силовиків відправити на фронт. І взагалі воювати мають всі, і починати треба з тих, хто принесе на фронті більше користі, ті ж офіцери, які чекають посади згідно зі своїм ВОСом, у військовий час можуть бути відправлені на фронт не за посадою, якщо така посада зараз непотрібна, і це потрібно робити. як і мобілізовувати молодих силових пенсіонерів від 43 до 60 років, які теж підготовлені і часто здорові. Перевіряти більше водіїв ніж пішоходів, тому що серед водіїв більше здорових людей, вони проходили якусь комісію і багато з них навіть взмозі носитись по місту з ревом і швидкістю далеко за 100, лякаючи покалічених війною людей, на фронті цим перегонщикам не було б заміни, але чомусь машин на парковках зараз подекуди більше ніж до війни і на них саме їздять ці водії. Взагалі треба кардинально, в рази зменшувати кількість заброньованих (бронювати треба не людей, а посади, які критично важливі і на яких можуть працювати тільки фізично витривалі и сильні люди, решту можуть зайняти невійськовозобов язані), з грошами, я думаю, нам допоможуть міжнародні партнери і зараз допомогають (на першому місці зараз має бути фронт), треба зупинити корупцію и провести судову реформу, повністю люструвати судову систему, щоб вона могла ефективно карати корупціонерів і розкрадальників, також скасувати дозвіл віижджати закордон, прикриваючись родичами інвалідами. Тих, хто втік закордон, треба позбавити звань і силових пенсій, якшо ім нема 60, і оголосити в розшук. Якщо є що сказати, доповнюйте.