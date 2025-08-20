Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, тим більше, коли путлер заявив, що згоден на переговори тільки за умов повної капітуляції України, мова йде про знищення і геноцид. А щодо силовиків (поліціянтів, муніципальної охорони, тощо), вони повністю здорові, навчені поводитись зі зброєю, присягали на вірність українському народові, тому мають йти воювати в перших рядах, а не навпаки,- прикриватися нездоровими людьми, які ніколи не тримали зброї. Їх зараз забагато, багато народу закордоном або воюють, також у нас є зайві статті в карному кодексі, які займають половину робочого часу поліції і мають бути скасовані (це звідництво, наркоманія, сутенерство, проституція, утримання місць розпусти, порнографія, тощо, все, що в цивілізованому світі давно декриміналізовано, бо є вибором кожного, через відсутність насильства над іншою особою), тому поліціянтів потрібно дещо скоротити (а муніципальну охорону майже всю), а ті, що лишаться, теж мають періодично підміняти хлопців на фронті. Те ж стосується й інших силовиків, особливо тих військових, котрі все життя за наш рахунок вчились воювати, а тепер або чекають на посаду, щоб один в один збігалась з їхнім ВОСом (що нереально, і по закону необовязково у військовий час, і цей закон потрібно робити ще суворішим) або пійшли на ранню пенсію в 43 роки і забули за присягу, не дивлячись на мобілізаційний закон. А щодо ментів, я вважаю так як і Южаніна, мусиш повоювати, а якщо ти вата і не хочеш, сідай до тюрми, якщо боягуз і не зовсім порядна людина (як на недавньому відео, де мент, прикриваючись службовим статусом, лупцює добропорядного громадянина, який чесно показує документ), те ж саме. Раніше, взагалі, для таких у військовий час створювались штрафбати і перед ними ставав вибір - або воюй, або повторюй долю скаженого пса.
Також необхідно відмінити спецпенсії як такі назавжди, відмінити пенсії взагалі тим, кому нема 60 і хто не є інвалідом (всіх інвалідів теж направити на незалежну перекомісію), позбавити пенсій, звань і нагород всіх військовозобовязаних, що втікли закордон, і подати їх в міжнародний розшук. Також всім, кому нема 60 і хто здоровий, надіслати повістки.
Ще незрозуміло, спецпенсії скасували чи ні. В ЗМІ проскакувала інфа, що скасовують на час війни, але якось нечітко, щось тут явно не те. До того ж, суддям точно нічого не скасовують - у них не пенсії, а вони собі зробили довічне утримання, ми їх маємо довічно утримувати за те, що вони над нами знущаються (по нашій очевидній справі суд триває вже 5 років, домогтися нічого неможливо, все куплено!). Ця судова система має бути зруйнована, має бути повна люстрація, а всі судді хабарники мають відповісти перед законом. Зараз на довічне утримання цих пристосуванців, кумів і хапуг іде 6 млрд. гривен на 4000 ртів! І це під час війни, коли країна стікає кров ю.
Вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна), декриміналізувати кришувальні статті як то звідництво, порнографія, наркоманія, проституція, як це відбулось у цивілізованому світі, і це розвантажить поліцію удвічі і її можна буде скоротити, також вважаю нелогічним те, що, щоб стати поліцейським, треба пройти жорсткий відбір по здоров ю і підготовці, і це в той час, коли на війну з реальним озброєним до зубів оскаженілим від імперского шовінізму ворогом відправляють людей із захворюваннями, треба навпаки набрати в поліцію людей із проблемами зі здоров ям, вони зможуть оформлювати правопорушення і навіть затримувати беззбройних людей, які не чинять супротиву, а нинішніх здороих і підготовлених силовиків відправити на фронт. І взагалі воювати мають всі, і починати треба з тих, хто принесе на фронті більше користі, ті ж офіцери, які чекають посади згідно зі своїм ВОСом, у військовий час можуть бути відправлені на фронт не за посадою, якщо така посада зараз непотрібна, і це потрібно робити. як і мобілізовувати молодих силових пенсіонерів від 43 до 60 років, які теж підготовлені і часто здорові. Перевіряти більше водіїв ніж пішоходів, тому що серед водіїв більше здорових людей, вони проходили якусь комісію і багато з них навіть взмозі носитись по місту з ревом і швидкістю далеко за 100, лякаючи покалічених війною людей, на фронті цим перегонщикам не було б заміни, але чомусь машин на парковках зараз подекуди більше ніж до війни і на них саме їздять ці водії. Взагалі треба кардинально, в рази зменшувати кількість заброньованих (бронювати треба не людей, а посади, які критично важливі і на яких можуть працювати тільки фізично витривалі и сильні люди, решту можуть зайняти невійськовозобов язані), з грошами, я думаю, нам допоможуть міжнародні партнери і зараз допомогають (на першому місці зараз має бути фронт), треба зупинити корупцію и провести судову реформу, повністю люструвати судову систему, щоб вона могла ефективно карати корупціонерів і розкрадальників, також скасувати дозвіл віижджати закордон, прикриваючись родичами інвалідами. Тих, хто втік закордон, треба позбавити звань і силових пенсій, якшо ім нема 60, і оголосити в розшук. Якщо є що сказати, доповнюйте.
Оті прикордонці, яких зараз вимінюють, чого вони не воювали в перші дні, а поздавались? Коли на їхній прикордонний пункт напав ворог, вони, згідно зі статутом, мали всі стати до бою, а не виходити з піднятими руками. А тепер ми вертаємо ворогу за них ворожих солдат, які знов підуть проти нас воювати. А так виходить, тому що десятиліттями існувала гнила система, де в ті ж прикордонці йшли туди не для того, чтоб служити народові и захищати Батьківщину, а для того, щоб зайняти тепленьке місце і отримувати зарплатню з наших податків за те, щоб сидіти і брати хабарі і кришувати контрабанду, а під час реальної небезпеки кидати зброю. А починається корупція з судів (якщо не рахувати владу), люструвати і реформувати які чомусь ніхто не збирається і донині. Ось, наприклад, хто досі очолює наш горезвісний київський апеляційний суд, куди стікаються всі справи з Києва, корупціонер, який ще 10 років тому мав палац і ділянку у Ларнаці, які коштували 4 млн. євро https://antikor.com.ua/ru/articles/4460 ... a_stolitsy