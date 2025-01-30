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Зеленський назвав умову
зняття санкцій з Порошенка

Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:32

Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка

Пропонуємо до обговорення:
Санкції, які сьогодні запровадила Рада національної безпеки і оборони (РНБО), будуть скасовані для тих олігархів, які повернуть до бюджету виведені під час війни кошти.

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Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:32

Чекаємо розповідь як портнов в одних штанах поїхав, після вбивання чеченців мабуть, :) тому він досі не під санкціями.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:34

Не голосував за порошенко, але очевидно, що зеленського з його шоблою треба вже гнати сцяними гончирками
salvydas
 
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