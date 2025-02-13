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Генштаб назвав кількість
військовозобов’язаних, які...

Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:31

Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня.

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Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які мають повторно пройти ВЛК
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:31

У них є лише імітація бурхливої діяльності за наші податки 😡
igemus64
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:58

Ще б зобов'язати ментів, муніципальну охорону, відставників 43-60, деяких офіцерів, які вічно чекають посади "за ВОСом" і т.д., і віпправити їх хоча б по півроку на фронт, як пропонувала Южаніна, в першу чергу, а не навпаки, спочатку хворих людей, які ніколи не тримали в руках ніякої зброї.. Помилкова позиція покладати всі сподівання на останніх, коли перші влаштовують покатушки з ревом по містах, а багато хто з них роками вчився воювати, до того ж, за наш рахунок, і присягу давали. Ніхто не сперечається, треба, але ж і ви давайте, скорочуйте броню, чинуш, нехай там жінки сидять на ваших місцях, вони справляться, хабарників до тюрми треба саджати, для цього провести судову реформу, робіть якісь санкції втікачам (хоча б позбавте їх звань та припиніть слати їм пенсії закордон, якщо їм нема 60). Ми не з талібами воюємо, а з ядерною державою.
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