RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Експорт IT-послуг України
скоротився майже на чверть...

Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:33

Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть...

Пропонуємо до обговорення:
Порівняно із січнем 2022 року експорт IT-послуг скоротився майже на чверть. У січні 2025 року експорт комп’ютерних послуг становив 489 млн дол. Це на 3,7% (19 млн дол.) менше за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст
Експорт IT-послуг України скоротився майже на чверть порівняно з 2022 роком
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100305
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з...
R2 » Пон 10 бер, 2025 11:00
0 70
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 бер, 2025 11:00
R2
За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
R2 » Пон 10 лют, 2025 17:14
1 1804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 17:14
yama
Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
R2 » Вів 04 лют, 2025 21:37
4 783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2025 22:16
konstantin kirovograd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7879)
10.03.2025 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.