RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #1234 ... 46>
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:36

Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
Оригинал здесь - Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.
Довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням.

Стабільність у 1990-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. Зниження інтересу до читання справді помітне: у 2022 році частка американців, які прочитали бодай одну книжку за рік, опустилася нижче 50%.

Однак особливо вражає те, що ми спостерігаємо це на тлі зниження успішності в застосуванні арифметичних навичок та інших форм розв'язання задач у більшості країн.

Шокуюча статистика:

25% дорослих у розвинених країнах не можуть використовувати математичне мислення для перевірки достовірності інформації.
У США цей показник сягає 35%.
Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології.

Там есть ещё ссылка на статью о предсказании Карла Сагана - 30 років тому відомий учений зробив моторошне пророцтво про майбутнє Америки
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 16 бер, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 19:18

  ЛАД написав:Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.

Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.
Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.
Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.

Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.

Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7892
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6410 раз.
Подякували: 21422 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 19:48

  Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29114
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 3431 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 19:59

  Wirująświatła написав: Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский).


В частности Кокрейн. Заглядываю иногда.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:07

  ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.

Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.

Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 бер, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29114
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 3431 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:14

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.

Доступ до публікацій в науковометричних журналах здебільшого платний і по нашим міркам зовсім не дешевий.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6893
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:22

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.

Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.

Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.

тут підоспів Любарський із сабжем (Маск єслі шо також)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 бер, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:29

flyman нещодавно натрапив на відео, де Ілон Маск стверджує, що ШІ замінить реальних актерів в Голівуді вже скоро

prodigy
 
Повідомлень: 12123
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 08.09.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:43

  olmyb написав:Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.


тільки мої припущення :mrgreen:
на нулі , перед тим як вийти з бліндажу, військовий аналізує сітуацію , і робить якісь дії відповідно, розвідник виходячі в тил, теж вмикає свій мозок (зір, слух, нюх працюють на максимумі)-це тех боротьба за існування, у відпусці -мозок майже відключається, релакс
prodigy
 
Повідомлень: 12123
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #1234 ... 46>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.