Додано: Нед 16 бер, 2025 19:07

ЛАД написав: Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.

Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.

за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.