Довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням.
Стабільність у 1990-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. Зниження інтересу до читання справді помітне: у 2022 році частка американців, які прочитали бодай одну книжку за рік, опустилася нижче 50%.
Однак особливо вражає те, що ми спостерігаємо це на тлі зниження успішності в застосуванні арифметичних навичок та інших форм розв'язання задач у більшості країн.
Шокуюча статистика:
25% дорослих у розвинених країнах не можуть використовувати математичне мислення для перевірки достовірності інформації. У США цей показник сягає 35%. Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології.
ЛАД написав:Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.
Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу. Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены. Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.
Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.
Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.
ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам. Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.
Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.
Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 бер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.
Доступ до публікацій в науковометричних журналах здебільшого платний і по нашим міркам зовсім не дешевий.
ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам. Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.
Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.
Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.
тут підоспів Любарський із сабжем (Маск єслі шо також)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 бер, 2025 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.
olmyb написав:Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.
тільки мої припущення на нулі , перед тим як вийти з бліндажу, військовий аналізує сітуацію , і робить якісь дії відповідно, розвідник виходячі в тил, теж вмикає свій мозок (зір, слух, нюх працюють на максимумі)-це тех боротьба за існування, у відпусці -мозок майже відключається, релакс