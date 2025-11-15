RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:32

За що ми любимо Інвестора_К?

1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное
anduzenko
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:17

  anduzenko написав:1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное

Приємно читати обʼєктивну оцінку
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Може колись вIн перепливе СтIкс та залишить нам СВОї трильйони?
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:07

  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

:D :D :D
unicdima
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:13

  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:23

Не знаю про что это, но свои плюсы на всякий случай отозвал
вдруг провокация - как бы чего не вышло...
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:12

  Hotab написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅

Don't push the horses!
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:57

Investor_K
Зображення


Хотів спитати.. Коли такі як ви раптом вирішують на новий рік зайнятись отим самим кексом, як вони потім коли одягаються, розрізняють де чий пояс з собачої шерсті
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 03:59

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

То чому лише хотіли і не запитали?
Investor_K
