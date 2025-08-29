1. Небагатослівність 2. Дружність та відсутність ворогів 3. Бажання навчатися 4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?" 5. Відданість форуму. 6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів 7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅
