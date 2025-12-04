RSS
Зеленський: в Україні немає
жодної живої електростанції

Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:13

Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.

Зеленський: в Україні немає жодної живої електростанції
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:46

  reshetnikov_app написав:А что ты хотел , любитель повоевать , или мир заключай !!!!


руснява ботня винуватить українців тому, що 3,14*** нас вбивають.
ви нацисти кончені, які брешуть завжди
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:47

  reshetnikov_app написав:После отказа от НАТО в Берлине (хотя идиот зеленский мог это сделать в 22-м году в Мюнхене и войны бы не было), теперь приходится плакать , как все плохо , а кто ответит за миллионы погибших Украинцев ?


не бреши, тупа підработіна. ненависть плешивого педофіла до України ніяк не залежала від НАТО.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:02

  reshetnikov_app написав: кто ответит за миллионы погибших Украинцев ?


редакція ви будете щось робити із такими ботами. це ж пропаганда нацизму та виправдовування вбивств
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:41

"reshetnikov_app, редакція ви будете щось робити із такими ботами."
Ні фінасиуа підзалупники тих хто возить "двишички до москви" вони видаляють тільки критичні українців про владу, кацапськи боти то рідне для їх господарів.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:44

Зеленский рассказывает про какие-то гарантии вместо НАТО “по типу 5-й статьи”, хотя пора давно уже знать, что в этой статье не предусмотрено ничего, кроме “консультаций”. Консультации, безусловно, будут.
Тут можно не сомневаться.

Хотя главная гарантия неповторения войны - это недопущение прихода к власти реваншистских сил и/или сохранение у власти зеленского.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:46

«По територіальному питанню має бути проведено референдум.»

А, вибачте, надра? Стаття 13 Конституції України. Власність народу. По ним не потрібно було коли віддавали?
Йди нах Зеленський. Раптом згадав про Конституцію, як запахло позбавленням влади та миром.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:59

От якщо решетников_йоб напише щось погане про гавнянцева, тоді фінансиуа видалять негайно, але поки він відтворює наративи кацапської пропаганди, все добре, фінанси уа влаштовує.
