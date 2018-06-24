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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2005 18:29

МАРФИН БАНК

Был в Одесском филиале ОАО "МТБ", что на площади Потемкинцев. Нормально. Женская часть персонала очень привлекательная с улыбкой раскажет процентные ставки и условия кредитования физ.лиц. Но нюансы есть, очередь в кассу, валюту в объемах больше 500 енотов трудно купить, а так в целом остались положительные впечатления.
Гість
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2006 07:54

Отвратительно работает банк, платежи иногда задерживаются на несколько часов, с карточками дела ещё хуже, деньги после перечесления могут болтаться где-то несколько дней. Банк-клиент работает отвратительно, часто перебои в работе сервера, банк-клиент привязан к однму компьютеру(доисторические штучки), а про интернет-банк даже говорить не хочется, он есть и даже денег стоит, но работает(если это можно назвать работой) только в режиме просмотра и только за текущий день.Такое впечетление, что банк застрял где-то в 1999г.
bgr
 
 
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2007 18:00

А мне карточки ихние "нравятся" кусок пластика и ЧИП по середке. Получил з/п на карту, а снять проблемма. Только терминалы, которые ЧИП читают. В основном отделения банка, или торговые точки. А ведь МТБ насколько я знаю торговых точек нету, тоисть дают заработать другим банкам.
Eclipse
 
 
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2007 12:00

А мне карточки ихние "нравятся" кусок пластика и

А почему ты решил, что трудно обналичить чиповую карту МТБ? Её можно обналичить в любом банкомате или терминале МТБ, а не только в терминале. При этом есть возможность безналично расчитываться в торговых точках (Таврия-В, Наталка) с скидками от 2 до 7%. Очень удобно.
Delf
 
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2007 10:03

Очень понравилось обслуживание в отделении возле Оперного.
сотрудники настолько подробно и компетентно все объяснили, что не осталось ни единого вопроса.
да и курс валют в этом банке выгоднее, чем во многих :)
вообщем я довольна!
изюмка
 
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2008 01:05

Наконец определилась, решилась на приобретение квартиры в кредит (Одесса - не Киев, но за ценами успеть просто не реально). Больше месяца собираю информацию с условиями кредитования банков, проанализировать данные уже не хватает ни сил, ни времени... Из всех предложений самыми привлекательными выглядят условия кредитования МТБ и SWED-bank. Буду благодарна всем, кто может поделиться актуальной достоверной информацией касательно возможных "подводных камней".
Librika
 
 
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2008 09:26

Поздравляю, еще недавно стоял перед подобной делемой... Теперь в процессе ремонта занят. Про SWED-bank сказать нечего; кредит оформлял в отделении ОАО "МТБ" (Одесса, пл.Таможенная). Первый "блин" не оказался комом:
- ставка 11,9% + оформление и выдача 0,7%;
- заключение дали в течении 5 дней...
В целом, условия достаточно лояльные, впечатление о банке сложилось только положительное (после предоставление расчета по кредиту для ознакомления был предоставлен кредитный договор, чего многие банки не делают...). Так что, решайтесь - сам взял и другим советую (хотя признаю, что выбор банка - это дело сугубо индивидуальное!!!!)
Armagedonn
 
 
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2008 15:52

Хочу сказать ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо сотрудникам МТБ за качественное обслуживание, взял кредит, при чем на очень хороших условиях. Обслуживание быстрое и качественное. Консультации самые полные. СПАСИБО.
Моряк
 
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2008 13:00

Класс! Последние 5 постивших особ аж по 1 сообщению имеют
Igrik
 
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2008 18:01

Не знаю как остальные, но мне друг посоветовал сюда зайти и оставить благодарность!
Моряк
 
 
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