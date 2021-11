Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 167 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 33 Всього голосів : 167 Додано: Чет 10 лют, 2005 10:42 Кредобанк Хтось щось про цей банк може сказати? kropa- ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2005 16:28 бывший ЗУКБ и будущий PKO Украина. JB ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2005 13:53 Банк западноукраинский, со всеми вытекающими последствиями в работе. Персонал, в основном, малопрофессиональный. Зато бюрократия на высоте! Принятие решений - очень затяжной процесс. Декларируют работу с Польшей, но большинство поляков сами не хотят работать с этим банком. Если сказать по простому - колхоз "Победа". Zebr ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лют, 2005 01:43 Могу сказать про банк многое, так как там работал. Зарплата там была самая смешная среди банков аж...160 грн. С такой зарплатой ясно, да какой персонал там работал и работает сейчас. С этим банком мало кто хотел работать. Работал банк медленно, решения принимаются долго, плюс ко всему убогость на то время помещений(может сейчас и есть ремонт). В общем совок в чистом виде, несерьезный банк, который и банком назвать сложно. Дел иметь с ним не советовал бы. Гість ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 бер, 2005 16:40

Из недостатков: Не очень большая сеть отделений (не сравнить с Приватбанком, то больше чем у того-же ПУМБ или Банка Крещатик); не очень високие процентные ставки на депозитах; в одной из филий касиршей работает очень страшненькая девушка.

Из позитивов: Высокая надежность банка (банк не вмешивается в политику /как делает Приватбанк/, более 85% акций - иностранные банки /ЕБРР, ит.д./, ставки на депозиты выше чем у других банков такой же стабильности.

Про зарплату в банке не скажу, но работницы банка одеваются достаточно хорошо и могут себе позволить летом отдых где-то на морях (сужу по-загару) а зимой солярий .



Генадий Являюсь клиентом этого банка уже больше 4 лет. Сервис мне нравится. Держу там 3 депозита, достаточно доволен. Не знаю как там с принятиями решений - не сталкивался. На счет того что банк западно-украинский - это наверное правда. Но вот про сервис могу сказать что он местами лучше чем в УкрСиб банка, местами хуже чем в Приватбанка, но на порадок лучше чем в ПУМБ (кстати "восточно-украинский" банк) . Если на счет поляков, то то что сказал Zebr- неправда. У меня есть много партнеров в Польше и все они предпочитают работать именно с этим банком. Наши немецкие, шведские и швейцарские партнеры предпочитают Райфайзен Банк, но с КредитБанком тоже достаточно охотно работают (чего не могу сказать про ряд других Украинских банков, черех которые отправлять деньги они боятся). Иностранци (особенно - из восточной Европы) к банку относятся в основном с доверием.Из недостатков: Не очень большая сеть отделений (не сравнить с Приватбанком, то больше чем у того-же ПУМБ или Банка Крещатик); не очень високие процентные ставки на депозитах; в одной из филий касиршей работает очень страшненькая девушка.Из позитивов: Высокая надежность банка (банк не вмешивается в политику /как делает Приватбанк/, более 85% акций - иностранные банки /ЕБРР, ит.д./, ставки на депозиты выше чем у других банков такой же стабильности.Про зарплату в банке не скажу, но работницы банка одеваются достаточно хорошо и могут себе позволить летом отдых где-то на морях (сужу по-загару) а зимой солярийГенадий Гість ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 бер, 2005 09:32 Была клиентом этого банка почти 4 года. Никаких проблем. Проценты перечисляли вовремя, на все вопросы отвечали охотно, вежливо и полно. Впечатление только положительное. Гість ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 бер, 2005 11:12 1. Банк западноукраинский, со всеми вытекающими последствиями - in fact it means bank is highly professional, with exceptionally good stability, working with accounts in many currencies ('kolhoses' were never too popular in Western Ukraine).

2. Salaries are not realy high, but 160 UAH - it was not true even 4-5 years ago! Be sure.

3. Bank has pluses and minuses (low percents for deposits, by the way), but it is good solid Western Bank with Ukrainian part not more 5%. Maybe this fact is bad for long perspective, but it is definitevely good nowadays. Гість ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2005 10:24

нічого поганого про банк сказати не можу.

і це з 1993 року..... саме тоді був відкритий раунок.



тоді було старе зданіє каса була окремо, тепер чудове приміщення в центрі міста, дуже зручно.





подобається мені цей банк сама перша наша фірма там мала рахунок, зараз також там обслуговуємося (смилися з Правекса),нічого поганого про банк сказати не можу.і це з 1993 року..... саме тоді був відкритий раунок.тоді було старе зданіє каса була окремо, тепер чудове приміщення в центрі міста, дуже зручно.подобається мені цей банк Miola ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лис, 2005 14:52

Цьотка :

-- забула сказати що клієнтам пропонується картка VISA за умовами депозиту,

-- пробувала сперечатись що я не можу поповнювати рахунок безготівково (*** не могла хоч раз сама прочитати)умови договору)

-- не коректно записала адресу

-- попросила спочатку "в касу", а потім читати умови (я і так все знал але якось незручно було )





щось забагато як на перше враження ... Мо' побуху була кубіта (депозит оформляв в суботу)...

Тим не менше -- все досить ввічливо майже "по-домашьому"



best regards

best regards

butch Створював депозит в Кредитбанку (Львів, пр. Шевченка)...Цьотка :-- забула сказати що клієнтам пропонується картка VISA за умовами депозиту,-- пробувала сперечатись що я не можу поповнювати рахунок безготівково (*** не могла хоч раз сама прочитати)умови договору)-- не коректно записала адресу-- попросила спочатку "в касу", а потім читати умови (я і так все знал але якось незручно було )щось забагато як на перше враження ... Мо' побуху була кубіта (депозит оформляв в суботу)...Тим не менше -- все досить ввічливо майже "по-домашьому"best regardsbutch butch ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 жов, 2006 17:45 в банке есть некоторые нюансы. Иногда он становится жо..ой к своим клиентам. Это касается Киевского филиала, что на ул. Горького. Shell ВідповістиЦитата

