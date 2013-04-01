Додано: Вів 03 кві, 2007 11:53





Всем привет!Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.К 10.56 котировки безналичной «зелени» еще выросли: 5.054/5.064 UAH/USD, но в 11.30 наступило затишье на фоне снижения котировок: 5.045/5.060 UAH/USD.Рынок наличных Днепропетровска сегодня открылся курсами: доллар - 5.050/5.060, евро - 6.75/6.77-78, рубль – 0.1938-39/0.1945.Стало быть, по сравнению с открытием понедельника, 02 апреля, «зелень» по спросу поднялась на 0.70 коп., предложение выросло на 1.0-1.2 коп.«Евронал» в Днепре утром 03-го по сравнению с открытием понедельника по спросу вырос на полкопейки, как того требовали тенденции планетарного форекса, предложение добавило полкопейки-копейку.Российский рубль в Днепре во вторник с утра по спросу вырос на 1-3 пункта, предложение прибавило 2 пункта.К 10.48 на рынке наличных Днепропетровска на фоне невысокой ликвидности но высокой волатильности на работаемые валюты обрели следующий вид: доллар - 5.05/5.06, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1940/0.1945.«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели примерно так: 5.055/5.058 UAH/USD.Около 11.30 ситуация на рынке наличных Днепропетровска успокоилась, суета прошла на фоне сохранения достигнутых к 10.48 курсов и севшей волатильности, которой, как оказалось, поутру было больше, чем практических сделок по СКВ: доллар - 5.05/5.06, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1940/0.1945.«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели так: 5.055/5.058 UAH/USD.На всеукраинском рынке наличных котировки «зелени» сегодня значительно подтянулись. Евро сообразно мировому форексу тоже вырос а вмести с ними приподнялся и российский рубль: Харьков – доллар - 5.055/5.065, евро - 6.75/6.77, рубль – 0.1940/0.1945, Донецк - 5.045/5.060, Киев – 5.047/5.060, 6.73/6.77, рубль – 0.1938/0.1945, Одесса - 5.050/5.070, Запорожье - 5.045/5.060, евро - 6.75/6.79.Банкиры прогнозируют незначительное снижение курса гривны (как на наличном, так и на безналичном рынке) в связи с роспуском Президентом Виктором Ющенко Верховной Рады.По мнению дилера дилингового центра «Райффайзен Банка Аваль» Юрия Гриненко, возможно незначительное снижение курса гривны.«Небольшое снижение курса гривны возможно...Однако особо серьезных изменений нам не стоит ожидать», - сказал он.Банкир подчеркнул, что Национальный банк, очевидно, будет поддерживать курсовую стабильность.«Доллар может подрасти. Нацбанк, вероятно, будет выходить и успокаивать ситуацию», - сказал он.По мнению дилера Приватбанка Степана Карасаева, последние политические события окажут давление на валютный и фондовый рынки, а дальнейшее развитие ситуации в этих сегментах будет зависеть от происходящего в политической сфере.«Думаю, гривна будет несколько девальвировать, но, учитывая достаточные резервы НБУ, это будет гаситься», - сказал он.Директор департамента казначейских операций банка «Финансы и Кредит» Андрей Войтенко полагает, что даже в случае возникновения ажиотажа на валютном рынке, Национальный банк сможет поддержать курсовую стабильность.«Накал политических отношений может повлиять на курс гривны, но я уверен, что и у Нацбанка есть достаточно средств, чтобы удержать курс в случае возникновения ажиотажа. И объективных предпосылок для падения (курса гривны) я не вижу», - сказал он.Банкиры также отмечают наметившуюся в Украине определенную дистанцированность экономики от политических событий.«Экономика и политика уже достаточно несинхронны. И банковская система и экономика уже не так резко реагируют на происходящее (в политике)», - сказал Андрей Войтенко.Автор солидарен с нашими банкорами, однако обращает внимание на два «нюанса»Во-первых, если верить сводкам, в ПФТС «процесс уже пошел», котировки бумаг валятся на фоне «адреналиновой атмосферы».Во-вторых, паника в ПФТС покажется комариным укусом в том случае, если население в массовом организованном и неорганизованном порядке придет изымать гривневые и СКВ-вклады из коммбанков. Это будет чревато кризисом банковской системы страны, против которой разгон прогнившего парламента – детские шалости в песочнице детсада №10.В-третьих, автор обращает внимание на два очень важных обстоятельства, способных демпфировать курсовые колебания на наличном и безналичном рынках: ограниченность гривневого инструмента. Не зря НБУ в течение первого квратала ускоренными темпами изымал гривневые излишки через распродажу своих депозитных сертификатов, а Наталья Ивановна Гребеник строго следила за динамикой монетарного агрегата М0 (наличные вне банков). 