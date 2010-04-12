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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #1234 ... 5160>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2007 10:53

Валютный рынок в контексте

Всем привет!

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.

К 10.56 котировки безналичной «зелени» еще выросли: 5.054/5.064 UAH/USD, но в 11.30 наступило затишье на фоне снижения котировок: 5.045/5.060 UAH/USD.

Рынок наличных Днепропетровска сегодня открылся курсами: доллар - 5.050/5.060, евро - 6.75/6.77-78, рубль – 0.1938-39/0.1945.

Стало быть, по сравнению с открытием понедельника, 02 апреля, «зелень» по спросу поднялась на 0.70 коп., предложение выросло на 1.0-1.2 коп.

«Евронал» в Днепре утром 03-го по сравнению с открытием понедельника по спросу вырос на полкопейки, как того требовали тенденции планетарного форекса, предложение добавило полкопейки-копейку.

Российский рубль в Днепре во вторник с утра по спросу вырос на 1-3 пункта, предложение прибавило 2 пункта.

К 10.48 на рынке наличных Днепропетровска на фоне невысокой ликвидности но высокой волатильности на работаемые валюты обрели следующий вид: доллар - 5.05/5.06, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1940/0.1945.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели примерно так: 5.055/5.058 UAH/USD.

Около 11.30 ситуация на рынке наличных Днепропетровска успокоилась, суета прошла на фоне сохранения достигнутых к 10.48 курсов и севшей волатильности, которой, как оказалось, поутру было больше, чем практических сделок по СКВ: доллар - 5.05/5.06, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1940/0.1945.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели так: 5.055/5.058 UAH/USD.

На всеукраинском рынке наличных котировки «зелени» сегодня значительно подтянулись. Евро сообразно мировому форексу тоже вырос а вмести с ними приподнялся и российский рубль: Харьков – доллар - 5.055/5.065, евро - 6.75/6.77, рубль – 0.1940/0.1945, Донецк - 5.045/5.060, Киев – 5.047/5.060, 6.73/6.77, рубль – 0.1938/0.1945, Одесса - 5.050/5.070, Запорожье - 5.045/5.060, евро - 6.75/6.79.

Банкиры прогнозируют незначительное снижение курса гривны (как на наличном, так и на безналичном рынке) в связи с роспуском Президентом Виктором Ющенко Верховной Рады.

По мнению дилера дилингового центра «Райффайзен Банка Аваль» Юрия Гриненко, возможно незначительное снижение курса гривны.

«Небольшое снижение курса гривны возможно...Однако особо серьезных изменений нам не стоит ожидать», - сказал он.

Банкир подчеркнул, что Национальный банк, очевидно, будет поддерживать курсовую стабильность.

«Доллар может подрасти. Нацбанк, вероятно, будет выходить и успокаивать ситуацию», - сказал он.

По мнению дилера Приватбанка Степана Карасаева, последние политические события окажут давление на валютный и фондовый рынки, а дальнейшее развитие ситуации в этих сегментах будет зависеть от происходящего в политической сфере.

«Думаю, гривна будет несколько девальвировать, но, учитывая достаточные резервы НБУ, это будет гаситься», - сказал он.

Директор департамента казначейских операций банка «Финансы и Кредит» Андрей Войтенко полагает, что даже в случае возникновения ажиотажа на валютном рынке, Национальный банк сможет поддержать курсовую стабильность.
«Накал политических отношений может повлиять на курс гривны, но я уверен, что и у Нацбанка есть достаточно средств, чтобы удержать курс в случае возникновения ажиотажа. И объективных предпосылок для падения (курса гривны) я не вижу», - сказал он.

Банкиры также отмечают наметившуюся в Украине определенную дистанцированность экономики от политических событий.

«Экономика и политика уже достаточно несинхронны. И банковская система и экономика уже не так резко реагируют на происходящее (в политике)», - сказал Андрей Войтенко.

Автор солидарен с нашими банкорами, однако обращает внимание на два «нюанса»

Во-первых, если верить сводкам, в ПФТС «процесс уже пошел», котировки бумаг валятся на фоне «адреналиновой атмосферы».

Во-вторых, паника в ПФТС покажется комариным укусом в том случае, если население в массовом организованном и неорганизованном порядке придет изымать гривневые и СКВ-вклады из коммбанков. Это будет чревато кризисом банковской системы страны, против которой разгон прогнившего парламента – детские шалости в песочнице детсада №10.

В-третьих, автор обращает внимание на два очень важных обстоятельства, способных демпфировать курсовые колебания на наличном и безналичном рынках: ограниченность гривневого инструмента. Не зря НБУ в течение первого квратала ускоренными темпами изымал гривневые излишки через распродажу своих депозитных сертификатов, а Наталья Ивановна Гребеник строго следила за динамикой монетарного агрегата М0 (наличные вне банков). Без гривневых излишков рост курса доллара (евро) быстро захлебнется, не поддержанный адекватными оборотами.

Последнее (в-третьих) будет работать, если обыватель в массовом порядке не рванет за своими вкладами.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 22:45

Валютный рынок в контексте

С Новым Годом! С Новым Курсом!
Kabanchik
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Два месяца тому давал прогноз на НГ 30. Ошибся... :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 22:53

Kabanchik

Африканської чуми свиней не боїтесь ? :lol:

Сала не буде: Цьогорiч збитки вiд епiдемiї африканської чуми уже перевищили мiльярд гривень
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 22:53

  Vostock написав:Уважаемые форумчане - на носу Праздник, пора выбирать салат, в котором кто-то проснется следующим утром :). Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Всем - здоровья, удачи, процветания в Новом Году!
с ув. Vostock.


Куме , переляжте з холодцю в олів"є , а то застудитесь.
З наступаючим Новим Роком. Фінансового благополуччя , здоров"я , миру - Всім.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 22:57

  Kabanchik написав:С Новым Годом! С Новым Курсом!

ти помилився часовим поясом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 23:37

  Yuri_61 написав:Что скажете на этот прогноз?

http://businessgrant.com.ua/novosti/kur ... 17-god.htm

Заключение:
- Курс гривны к доллару будет расти всегда. Хранить сбережения в национальной валюте — плохая идея.

После этого пункта автору нужно было добавить еще один, традиционный:
- Астанавитесь! :lol:
Всех с Новым Годом!!!
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 23:42

  flyman написав:
  Kabanchik написав:С Новым Годом! С Новым Курсом!

ти помилився часовим поясом

тепер зрозуміло з якого болота кабанчик хрюкає :mrgreen:
Всіх вітаю з Новим роком!
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 00:04

Re: Валютный рынок в контексте

Первый пост в Новом 2017 году!
Посмотрим на курс с утра.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 00:23

  Kabanchik написав:Первый пост в Новом 2017 году!
Посмотрим на курс с утра.

Харе хрюкать... Пора резать скотинку...
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