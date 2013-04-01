RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 23
40,00-40,50
9%
2
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
13%
3
41,50-42,00
39%
9
42,00-42,50
13%
3
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
4%
1
Більше 46,00
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2007 11:53

Валютний ринок в контексті ДС

Всем привет!

Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали много выше вчерашнего закрытия: 5.048/5.058 UAH/USD.

К 10.56 котировки безналичной «зелени» еще выросли: 5.054/5.064 UAH/USD, но в 11.30 наступило затишье на фоне снижения котировок: 5.045/5.060 UAH/USD.

Рынок наличных Днепропетровска сегодня открылся курсами: доллар - 5.050/5.060, евро - 6.75/6.77-78, рубль – 0.1938-39/0.1945.

Стало быть, по сравнению с открытием понедельника, 02 апреля, «зелень» по спросу поднялась на 0.70 коп., предложение выросло на 1.0-1.2 коп.

«Евронал» в Днепре утром 03-го по сравнению с открытием понедельника по спросу вырос на полкопейки, как того требовали тенденции планетарного форекса, предложение добавило полкопейки-копейку.

Российский рубль в Днепре во вторник с утра по спросу вырос на 1-3 пункта, предложение прибавило 2 пункта.

К 10.48 на рынке наличных Днепропетровска на фоне невысокой ликвидности но высокой волатильности на работаемые валюты обрели следующий вид: доллар - 5.05/5.06, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1940/0.1945.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели примерно так: 5.055/5.058 UAH/USD.

Около 11.30 ситуация на рынке наличных Днепропетровска успокоилась, суета прошла на фоне сохранения достигнутых к 10.48 курсов и севшей волатильности, которой, как оказалось, поутру было больше, чем практических сделок по СКВ: доллар - 5.05/5.06, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1940/0.1945.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели так: 5.055/5.058 UAH/USD.

На всеукраинском рынке наличных котировки «зелени» сегодня значительно подтянулись. Евро сообразно мировому форексу тоже вырос а вмести с ними приподнялся и российский рубль: Харьков – доллар - 5.055/5.065, евро - 6.75/6.77, рубль – 0.1940/0.1945, Донецк - 5.045/5.060, Киев – 5.047/5.060, 6.73/6.77, рубль – 0.1938/0.1945, Одесса - 5.050/5.070, Запорожье - 5.045/5.060, евро - 6.75/6.79.

Банкиры прогнозируют незначительное снижение курса гривны (как на наличном, так и на безналичном рынке) в связи с роспуском Президентом Виктором Ющенко Верховной Рады.

По мнению дилера дилингового центра «Райффайзен Банка Аваль» Юрия Гриненко, возможно незначительное снижение курса гривны.

«Небольшое снижение курса гривны возможно...Однако особо серьезных изменений нам не стоит ожидать», - сказал он.

Банкир подчеркнул, что Национальный банк, очевидно, будет поддерживать курсовую стабильность.

«Доллар может подрасти. Нацбанк, вероятно, будет выходить и успокаивать ситуацию», - сказал он.

По мнению дилера Приватбанка Степана Карасаева, последние политические события окажут давление на валютный и фондовый рынки, а дальнейшее развитие ситуации в этих сегментах будет зависеть от происходящего в политической сфере.

«Думаю, гривна будет несколько девальвировать, но, учитывая достаточные резервы НБУ, это будет гаситься», - сказал он.

Директор департамента казначейских операций банка «Финансы и Кредит» Андрей Войтенко полагает, что даже в случае возникновения ажиотажа на валютном рынке, Национальный банк сможет поддержать курсовую стабильность.
«Накал политических отношений может повлиять на курс гривны, но я уверен, что и у Нацбанка есть достаточно средств, чтобы удержать курс в случае возникновения ажиотажа. И объективных предпосылок для падения (курса гривны) я не вижу», - сказал он.

Банкиры также отмечают наметившуюся в Украине определенную дистанцированность экономики от политических событий.

«Экономика и политика уже достаточно несинхронны. И банковская система и экономика уже не так резко реагируют на происходящее (в политике)», - сказал Андрей Войтенко.

Автор солидарен с нашими банкорами, однако обращает внимание на два «нюанса»

Во-первых, если верить сводкам, в ПФТС «процесс уже пошел», котировки бумаг валятся на фоне «адреналиновой атмосферы».

Во-вторых, паника в ПФТС покажется комариным укусом в том случае, если население в массовом организованном и неорганизованном порядке придет изымать гривневые и СКВ-вклады из коммбанков. Это будет чревато кризисом банковской системы страны, против которой разгон прогнившего парламента – детские шалости в песочнице детсада №10.

В-третьих, автор обращает внимание на два очень важных обстоятельства, способных демпфировать курсовые колебания на наличном и безналичном рынках: ограниченность гривневого инструмента. Не зря НБУ в течение первого квратала ускоренными темпами изымал гривневые излишки через распродажу своих депозитных сертификатов, а Наталья Ивановна Гребеник строго следила за динамикой монетарного агрегата М0 (наличные вне банков). Без гривневых излишков рост курса доллара (евро) быстро захлебнется, не поддержанный адекватными оборотами.

Последнее (в-третьих) будет работать, если обыватель в массовом порядке не рванет за своими вкладами.

http://fotohost.org/images/a13f4424-15kB.png

Фиксируем результаты голосований на 01.04.2013!
http://fotohost.org/images/a10d04ba-14kB.png


http://fotohost.org/images/a1868678-9kB.png




Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:04

  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.


Таки объявил Зеленский. Мир становится оптимистичнее. Всё наладится.
Всем добра, долгих лет счастливой жизни и удачи. :D :D :D
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Щастя всім українцям та успіхів, кохання, здоров*я. Піднімаю келих разом з вами !
За перемогу!
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. :)
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте

.... ну і трохи "офтопчику")))
- зараз проїзджаю центром нашого туристичного міста.... - а по обмінках ЖЕСТЬ з прийомом!
27,00/27,95 :)
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:10

  lapay написав:tea
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. :)
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.

Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення.
Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну.
Рубатиме всіх,аж гай шумітиме.
А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.
  tea написав:
  lapay написав:tea
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. :)
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.

Потер моє повідомлення.

https://forum.finance.ua/topic221395.html?start=70 сюда перенесли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:15

  tea написав:Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення. Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну. Рубатиме всіх,аж гай шумітиме. А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.

Якщо Ви помітили Чаю, всі повідомлення перемістили на політичну гілку, тому дискусію можна проводити там. Тут про валюту.

*Відправлено з Чату
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:18

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення. Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну. Рубатиме всіх,аж гай шумітиме. А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.

Якщо Ви помітили Чаю, всі повідомлення перемістили на політичну гілку, тому дискусію можна проводити там. Тут про валюту.

*Відправлено з Чату

Спочатку думав,що витерли.
А прочитав Віталіана і побачив,що перенесли.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:7. минус 11,8 млрд долл торгового сальдо (за 10 месяцев)


Держстат http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm - за десять місяців експорт 38,8 млрд доларів товарів, імпорт 46,75 млрд доларів.
