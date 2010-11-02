Додано: Пон 06 лип, 2009 23:42

Уважаемые форумчане хочу предостеречь всех от использования пластиковых карт Банка Руский Стандарт (РС). Невероятно, но у указанного банка отсутствует круглосуточная служба поддержки держателей карт и как следствие вероятность потери своих кровных резко возрастает.



Вот моя история - на выходных был похищен кошелек с небольшим количеством денег и пластиковой картой РС (ПИНа в кошельке не было). Пропажа была обнаружена в течении получаса. Попытка связаться со службой поддержки привела лишь к прослушиванию информации о том, что мне рекомендуют обратиться в рабочее время. В результате злоумышленник спокойно воспользовался картой на следующий день. Судя по тому что транзакция была осуществлена с вводом ПИНа, РС своим бездействием дал время злоумышленнику поколдовать над картой, а мне соответственно мало что светит в плане возврата средств.



Так вот есть вопорос - Несет ли банк отвественность за свою бездеятельность???