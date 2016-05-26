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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 3875>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2009 13:56

Форвард Банк Forward Bank

Картка банку FORWARD BANK Руский Стандарт
http://organizations.finance.ua/ua/info/~/1155

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2009 23:42

Работа службы поддержки РС

Уважаемые форумчане хочу предостеречь всех от использования пластиковых карт Банка Руский Стандарт (РС). Невероятно, но у указанного банка отсутствует круглосуточная служба поддержки держателей карт и как следствие вероятность потери своих кровных резко возрастает.

Вот моя история - на выходных был похищен кошелек с небольшим количеством денег и пластиковой картой РС (ПИНа в кошельке не было). Пропажа была обнаружена в течении получаса. Попытка связаться со службой поддержки привела лишь к прослушиванию информации о том, что мне рекомендуют обратиться в рабочее время. В результате злоумышленник спокойно воспользовался картой на следующий день. Судя по тому что транзакция была осуществлена с вводом ПИНа, РС своим бездействием дал время злоумышленнику поколдовать над картой, а мне соответственно мало что светит в плане возврата средств.

Так вот есть вопорос - Несет ли банк отвественность за свою бездеятельность???
gorbyo
 
 
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2009 06:39

Re: Работа службы поддержки РС

gorbyo написав:Уважаемые форумчане хочу предостеречь всех от использования пластиковых карт Банка Руский Стандарт (РС). Невероятно, но у указанного банка отсутствует круглосуточная служба поддержки держателей карт и как следствие вероятность потери своих кровных резко возрастает.

Вот моя история - на выходных был похищен кошелек с небольшим количеством денег и пластиковой картой РС (ПИНа в кошельке не было). Пропажа была обнаружена в течении получаса. Попытка связаться со службой поддержки привела лишь к прослушиванию информации о том, что мне рекомендуют обратиться в рабочее время. В результате злоумышленник спокойно воспользовался картой на следующий день. Судя по тому что транзакция была осуществлена с вводом ПИНа, РС своим бездействием дал время злоумышленнику поколдовать над картой, а мне соответственно мало что светит в плане возврата средств.

Так вот есть вопорос - Несет ли банк отвественность за свою бездеятельность???


Нужно читать договор на карточку
kutuz
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2009 08:42

kutuz
Во-первых - от того что я прочитаю или не прочитаю договор Центр обслуживания клиентов не начнет работать на выходных.
Во-вторых - уважаемый kutuz поделитесь опытом внесения изменений в договор на карточку, а то говорить о чтении договора все гаразд, а конкретно подсказать некому.
gorbyo
 
 
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2009 12:41

gorbyo написав:kutuz
Во-первых - от того что я прочитаю или не прочитаю договор Центр обслуживания клиентов не начнет работать на выходных.
Во-вторых - уважаемый kutuz поделитесь опытом внесения изменений в договор на карточку, а то говорить о чтении договора все гаразд, а конкретно подсказать некому.


На обратной стороне карты есть тел. службы поддержки или банка или ПЦ через который банк обслуживается и по договору скорее всего нужно было туду звонить и блокировать. Чисто поэтому спросил договор, а вот если звонили и её не заблокировали, тогда предъявляйте претензию банку, звонок должен был писаться. А вообще идите в банк и пишите заявление на проведение расследования.
kutuz
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2009 11:40

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Банка Русский Стандарт ("БРС") с уровня "BB-" до "B+" и подтвердило другие рейтинги банка: краткосрочный РДЭ "B", рейтинг поддержки "5", индивидуальный рейтинг "D" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки". Прогноз по долгосрочному РДЭ - "Негативный".
la-zar47
 
 
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2010 13:40

Я отправил вопрос банку еще неделю назад и ответа нет до сих пор.
liberazerate
 
 
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2010 12:30

спам от Банка Русский Стандарт

Вторую неделю приходит спам на мобильный телефон, кто-то ошибочно дал мой номер, когда оформлял кредит. Звонил два раза в кол-центр, они ничем не помогли, так как по номеру они снять не могут, а ФИО на кого кредит оформили я не знаю. И так теперь получаю три раза в неделю спам. Помогите узнать номер телефона офиса, а не кол-центр, на сайте киевский номер - это кол-центр.
kvs
 
 
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2010 12:48

kvs
Может его на вас и оформили? :wink:
morino
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2010 12:54

Re: спам от Банка Русский Стандарт

kvs написав:Вторую неделю приходит спам на мобильный телефон, кто-то ошибочно дал мой номер, когда оформлял кредит. Звонил два раза в кол-центр, они ничем не помогли, так как по номеру они снять не могут, а ФИО на кого кредит оформили я не знаю.


Не "не могут", а "не хотят". Зачем оно им надо ? От этого деньги не появятся. А так вы вместо них будете напрягаться, искать жулика ... авось найдете и заставите выплатить кредит ...

И так теперь получаю три раза в неделю спам. Помогите узнать номер телефона офиса, а не кол-центр, на сайте киевский номер - это кол-центр.


Лучше обратитесь к провайдеру мобильной связи и попросите заблокировать спамера. Может повезет и они пойдут на встречу...
bolex
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