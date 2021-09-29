Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17

mustbe написав: IMPRINTER написав: тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление. тут прошу не путать, свинорыл поступает может и аморально, но действует в законодательном поле, хаккер - совершает уголовное преступление.

На самом деле - тонкая грань между законным свинорыльством и незаконным хакерством может быть весьма размыта.

И то, что имярек считает безобидным свинорыльством, - доблестные товарищи вполне могут счесть злостным правонарушением На самом деле - тонкая грань между законным свинорыльством и незаконным хакерством может быть весьма размыта.И то, что имярек считает безобидным свинорыльством, - доблестные товарищи вполне могут счесть злостным правонарушением

доблестные товарищи могут счесть преступлением, что угодно ... но там нет судебной перспективы никакой это первое. Ну и чтоб это заинтересовало доблестных товарищей должно быть заявление от пострадавшего для начала.Формулировка как в документах выше "воспользовались несовершенством системы" вообще не выдерживает критики ... там же еще налоги платились .. так можно сказать что и МИНсдох парралельно воспользовался недосканалистю и необосновано нажился ... в суде такое однозначно рассыпится, но может какое то мировое соглшение они и заключили с Приватом и что-то ему вернули.но реверс безусловно из всех свинячих методов самый дискуссионный, да и то уже давно его прохавали.