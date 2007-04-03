Додано: Сер 17 чер, 2009 20:53

Попробую дать свой прогноз. Прошу критиковать.

На сколько я вижу ситуацию по Евро, она, по-моему, такая.

Дневной график Евро.

С 4 марта цена находится в восходящем канале шириной чуть больше 11 фигур.

В настоящий момент на дневном графике цена консолидировалась возле середины вышеуказанного восходящего канала, служащего сейчас уровнем сопротивления.

Уровнем сопротивления служит и 1,39, являющийся уровнем 23,6% коррекции Фибоначчи восходящего движения от 1,2456 до 1,4337.

Также сопротивлением служит линия шеи фигуры "Голова-плечи" на дневном графике в районе 1,3860. При отбитии от этой линии сопротивления будет подтверждено завершение формирования фигуры. В случае пробития линии шеи фигура не будет подтверждена, и цена продолжит ход вверх.

Консолидация также проходити по линии 50% коррекционного веера Фибоначчи от последней волны роста Евро с 1,2884 до 1,4337.

Последние 2 дня поддержкой служит район 1,3730- 1,3737- уровень Фибоначчи 38,2% от падения Евро с 1,6018 до 1,2330 (28.10.2008) и максимум от 19.03.2009.

Индикатор МАСД показывает вниз.

Резюме. В разрезе дневного графика при закрытии дня выше линии шеи, цена может пойти вверх до уровня 1,4050, где пересекаются линия сопротивления нисходящего тренда с начала июня, и максимум от 22.05.2009.



На 4Н- графике цена с начала июня находится в нисходящем канале шириной 450 пунктов. В настоящий момент цена консолидируется в районе срединной линии канала.

Фигура "Голова-плечи" на 4-часовом графике не подтвердилась, поскольку цена опять вернулась в область выше линии шеи.

Линией поддержки сейчас выступает 38,2% коррекционного веера Фибоначчи от восходящего тренда с 1,2456 до 1,4337, в районе 1,3805, и уровень поддержки 1,38.

Простая скользящая средняя с периодом 34 пробила сверху вниз аналогичную среднюю с периодом 144, сигнализируя о возможном снижении цены.

Осциллятор МАСД находится ниже нулевой линии, сигнальная линия находится ниже быстрой линии, и направлена вверх.

Линия %К находится выше линии %Д на Стохастике, в районе 66%, и обе линии направлены вверх.

В разрезе 4Н цена может идти вверх до уровня сопротивления 1,4021, а далее до линии канала 1,4074.

В настоящий момент цена Евро может двигаться вверх с целью на 1,4050.