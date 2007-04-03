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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2009 22:15
Не знаю, как вас, а меня больше беспокоит не поведение валюты в Украине, поскольку оно сильно зависит от субъективных факторов. Меня больше интересует поведение мировых валют.
В этой теме хотелось бы прочитать прогнозы по валютным парам, построенные не по принципу : "Я название этой валюты слышу впервые, но мне кажется, что её курс ...".
Просьба к пишущим товарищам свои прогнозы обосновывать техническим, фунтаментальным анализами, историческими аналогиями поведения данной валютной пары, и т.п.
Заранее благодарен всем, написавшим обоснованные прогнозы.
Валютные пары не ограничиваются. Конечно же, в разумных пределах. Ведь речь идёт о валютах, торгуемых на мировых валютных рынках.
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Понтифик
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Додано: Сер 17 чер, 2009 20:53
Попробую дать свой прогноз. Прошу критиковать.
На сколько я вижу ситуацию по Евро, она, по-моему, такая.
Дневной график Евро.
С 4 марта цена находится в восходящем канале шириной чуть больше 11 фигур.
В настоящий момент на дневном графике цена консолидировалась возле середины вышеуказанного восходящего канала, служащего сейчас уровнем сопротивления.
Уровнем сопротивления служит и 1,39, являющийся уровнем 23,6% коррекции Фибоначчи восходящего движения от 1,2456 до 1,4337.
Также сопротивлением служит линия шеи фигуры "Голова-плечи" на дневном графике в районе 1,3860. При отбитии от этой линии сопротивления будет подтверждено завершение формирования фигуры. В случае пробития линии шеи фигура не будет подтверждена, и цена продолжит ход вверх.
Консолидация также проходити по линии 50% коррекционного веера Фибоначчи от последней волны роста Евро с 1,2884 до 1,4337.
Последние 2 дня поддержкой служит район 1,3730- 1,3737- уровень Фибоначчи 38,2% от падения Евро с 1,6018 до 1,2330 (28.10.2008) и максимум от 19.03.2009.
Индикатор МАСД показывает вниз.
Резюме. В разрезе дневного графика при закрытии дня выше линии шеи, цена может пойти вверх до уровня 1,4050, где пересекаются линия сопротивления нисходящего тренда с начала июня, и максимум от 22.05.2009.
На 4Н- графике цена с начала июня находится в нисходящем канале шириной 450 пунктов. В настоящий момент цена консолидируется в районе срединной линии канала.
Фигура "Голова-плечи" на 4-часовом графике не подтвердилась, поскольку цена опять вернулась в область выше линии шеи.
Линией поддержки сейчас выступает 38,2% коррекционного веера Фибоначчи от восходящего тренда с 1,2456 до 1,4337, в районе 1,3805, и уровень поддержки 1,38.
Простая скользящая средняя с периодом 34 пробила сверху вниз аналогичную среднюю с периодом 144, сигнализируя о возможном снижении цены.
Осциллятор МАСД находится ниже нулевой линии, сигнальная линия находится ниже быстрой линии, и направлена вверх.
Линия %К находится выше линии %Д на Стохастике, в районе 66%, и обе линии направлены вверх.
В разрезе 4Н цена может идти вверх до уровня сопротивления 1,4021, а далее до линии канала 1,4074.
В настоящий момент цена Евро может двигаться вверх с целью на 1,4050.
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Понтифик
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Додано: Чет 18 чер, 2009 05:41
Эксперт утверждает что американский доллар может утратить статус всемирный резервной валюты, заявил доктор наук Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, что, как полагают, предсказал всемирный экономический кризис. Он утвержает, что неспешно роль американского доллара уменьшится и его место займут другие валюты.
н сказал, что США не может рассчитывать на стойкое денежное восстановление после кризиса. По словам Рубини, мировая экономика останется достаточно не сильный еще два года. Он предсказал в 2010 г. для США экономический рост в 1%, а для Японии и Европы - стагнацию.
Напомним, Медведев 5 июня высказал сомнения довольно надежности и возможностей американского доллара США в качестве основной всемирный резервной валюты. Медведев внес предложение отказаться от американской финансовой единицы в пользу рубля или "наднациональной" валюты.
"Он (американский доллар) не в блестящем положении, скажем открыто", - отметил Медведев.
Ранее глава китайского нацбанка Чжоу Сяочуань призвал к созданию новой валюты для постепенного замещения американского доллара США в качестве одного из мировых стандартов. Власти Китая обеспокоены денежной зависимостью от США, но в американские национальные полезные бумаги страна положила много денег. И сейчас состояние стабилизационного фонда Китая зависит от множества неподконтрольных властям Поднебесной факторов.
А Чжан Гуанпин, официальный представитель шанхайского отделения китайской Комиссии по банковскому регулированию, заявил, что юань может добиться статуса всемирный резервной валюты к 2020 году. По словам должностнога лица, к текущему году часть юаня в мировых валютных резервах может превысить 3%.
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Додано: Чет 18 чер, 2009 22:26
С 17 июня цена консолидировалась возле уровня 1,3986, и срединной линии восходящего ценового канала от 4 марта 2009 года.
Цене так и не удалось пробить ни сильный уровень сопротивления 1,3986 от 02.01.2009., ни вышеуказанную срединную линию.
Отбившись от этих уровней, цена пробила сильный уровень поддержки 1,39, и движется вниз, к 1,3830, где пересекаются срединная линия нисходящего ценового канала от 03.06.2009., и 38,2% коррекции веера Фибоначчи.
Осциллятор МАСД пересёк сигнальную линию сверху вниз, и находится ниже нулевой отметки.
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Понтифик
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Додано: Чет 18 чер, 2009 22:52
Понтифик написав:На 4Н- графике цена с начала июня находится в нисходящем канале шириной 450 пунктов. В настоящий момент цена консолидируется в районе срединной линии канала.
Фигура "Голова-плечи" на 4-часовом графике не подтвердилась, поскольку цена опять вернулась в область выше линии шеи.
Линией поддержки сейчас выступает 38,2% коррекционного веера Фибоначчи от восходящего тренда с 1,2456 до 1,4337, в районе 1,3805, и уровень поддержки 1,38.
Простая скользящая средняя с периодом 34 пробила сверху вниз аналогичную среднюю с периодом 144, сигнализируя о возможном снижении цены.
Осциллятор МАСД находится ниже нулевой линии, сигнальная линия находится ниже быстрой линии, и направлена вверх.
Линия %К находится выше линии %Д на Стохастике, в районе 66%, и обе линии направлены вверх.
В разрезе 4Н цена может идти вверх до уровня сопротивления 1,4021, а далее до линии канала 1,4074.
В настоящий момент цена Евро может двигаться вверх с целью на 1,4050.
К вышесказанному можно добавить, что цена, не осилив уровень сопротивления 1,3986, пошла вниз, и пробила уровень поддержки 1,39.
Скользящая средняя с периодом 34 направлена вниз, а 55 - почти горизонтально.
Осциллятор МАСД пробил сигнальную линию сверху вниз, но находится выше нулевого уровня.
Осциллятор Стохастик вышел из зоны перекуплености. Линия %К пересекла линию %Д сверху вниз, но сейчас обе линии почти горизонтальны.
Ближайшая линия поддержки находится на 1,3820.
Линией сопротивления служит 1,39.
После пробития одного из вышеуказанных ценовых уровней, можно снова рассмотреть варианты движения пары.
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Понтифик
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Додано: П'ят 19 чер, 2009 20:30
Понтифик написав:С 17 июня цена консолидировалась возле уровня 1,3986, и срединной линии восходящего ценового канала от 4 марта 2009 года.
Цене так и не удалось пробить ни сильный уровень сопротивления 1,3986 от 02.01.2009., ни вышеуказанную срединную линию.
Текущая цена 1,3961.
Как и вчера, при очередной попытке похода вверх, цена Евро преодолела уровень сопротивления 1,3986, но отбилась от линии сопротивления, сформированной срединной линией восходящего ценового канала от 4 марта 2009 года.
В настоящий момент цена направляется вниз, на что указывает разворот вниз линии МАСД и сигнальной линии осциллятора МАСД.
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Понтифик
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Додано: П'ят 19 чер, 2009 21:01
Согласно 4-х часовому графику Евро/доллар находится в краткосрочном восходящем канале от 16.06.2009. В настоящий момент цена консолидировалась возле серединной линии этого канала.
Ближайший уровень сопротивления 1.3961; 1.40.
Сейчас линией поддержки выступает скользящая средняя с периодом 55.
Для выхода из восходящего канала вниз, цене нужно пробить сильный уровень поддержки 1.39, являющийся сейчас также дном вышеуказанного канала.
Дальше линией поддержки может стать 38,2% веера Фибоначчи на уровне 1,3830.
И только после его пробития цена может начать штурм сильного уровня поддержки 1,38.
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Понтифик
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Додано: П'ят 19 чер, 2009 22:04
Осциллятор МАСД на часовом и 4-часовом графике сформировал сигнал на продажу Евро, пробив сигнальную линию сверху вниз.
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Понтифик
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Додано: Пон 22 чер, 2009 16:05
Поведение цены на часовом графике подтвердило высказанный в прошлых постах тезис о намерении Евро пойти вниз от 1,3940.
Текущая цена 1,3851.
В настоящий момент Евро пытается развернуться вверх, на что указывает разворот линии МАСД вверх, и её попытка пересечь сигнальную линию снизу вверх.
Осциллятор RSI направлен вверх, и пытается выйти из зоны перепроданности.
Цена пробила линию поддержки 38,2% скоростной линии (веера) Фибоначчи от начала марта 2009 года. В настоящий момент вышеуказанная скоростная линия является линией сопротивления на уровне 1,3860.
Следующий уровень поддержки - 1,38.
Далее поддержкой на уровне 1,3785 является срединная линия краткосрочного нисходящего канала от 03.06.2009.
В общем, на часовом графике наблюдается желание Евро подняться выше коррекционной линии сопротивления.
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Понтифик
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Додано: Пон 22 чер, 2009 16:21
Понтифик написав:Согласно 4-х часовому графику Евро/доллар находится в краткосрочном восходящем канале от 16.06.2009. В настоящий момент цена консолидировалась возле серединной линии этого канала.
Ближайший уровень сопротивления 1.3961; 1.40.
Сейчас линией поддержки выступает скользящая средняя с периодом 55.
Для выхода из восходящего канала вниз, цене нужно пробить сильный уровень поддержки 1.39, являющийся сейчас также дном вышеуказанного канала.
Дальше линией поддержки может стать 38,2% веера Фибоначчи на уровне 1,3830.
И только после его пробития цена может начать штурм сильного уровня поддержки 1,38.
Посмотрим, что изменилось со времени написания последнего поста.
Цена вышла из краткосрочного восходящего канала, пробив его дно на отметке 1,3938.
Таким образом, сценарий вернулся к ходу цены в рамках нисходящего среднесрочного канала от 3 июня 2009 года.
В настоящий момент линией сопротивления является простая скользящая средняя с периодом 34 на уровне 1,3890.
Линия МАСД почти горизонтальна.
Осциллятор Стохастик всеми силами пытается развернуться вверх, сопротивляясь входу в зону перепроданности.
Осциллятор RSI развернулся вверх.
Налицо имеющееся намерение цены пойти вверх.
И если на часовом графике это уже не намерение, а действительность, то 4-часовой график ещё должен подтвердить намерение цены Евро пойти вверх.
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Понтифик
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