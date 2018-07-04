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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2005 10:14
Мегабанк
Добрый день! Хочу разместить депозиты в Мегабанке, а информации о нем очень мало. Подскажите кто имел с ним дело о своих впечатлениях и вообще...
Додано: Пон 18 кві, 2005 10:18
Интересно почему именно Мегабанк? Других банков полно. Я например уже довольно долго тусуюсь в банковской системе, а о этом банке ничего не слышал ни плохого ни хорошего Такие ставки как у них можно найти и в других местах.
Додано: Вів 19 кві, 2005 07:38
Просто в Харькове у Мегабанка сеть довольно хорошо развита и персонал образованный и плюс теща там хранит депозит и довольна, а ставки такие же дают только маленькие мне не известные банки. Но если кто подскажет еще какие варианты, то буду очень благодарен.
Додано: Вів 19 кві, 2005 08:04
Ну, раз тёща хранит, то конечно стоит задуматься
Додано: Суб 07 тра, 2005 20:20
Более 3 лет работал с этим банком как клиент, около 3 месяцев как сотрудник могу сказать что банк очень даже неплохой и финансово устойчивый. Никаких проблем никогда с банком не возникало.
Додано: Вів 26 гру, 2006 22:57
Отделение № 73 (по ул.23 Августа) г.Харьков
Хочется оставить свое впечатление об этом отделении, атак как на сайте мегабанка не нашлось обратной связи, пришлось исткать другие ресурсы.
Отделение это маленькое в зале всего один кассир и две сотрудницы по кредитам-депозитам и т.д. Работает отделение до 4х, в половину четвертого охранник уже говорит не занимать очередь, очередь стоит все время работы банка около 8-ми человек, чтоб сделать платеж приходится тратить много времени, с холодами вообще платить в это отделение не пойду, стоять на морозе около получаса нет никакого желания. Очень жаль, т.к. этот банк ближайший от нашего магазина, и частенько приходится ходить туда оплачивать счета, налоги.
А теперь об обслуживании в этом банке. ТАКОГО хамства я не видела нигде и никогда, и надеюсь не увижу. То что сотрудницы этого отделения (кредиты-депозиты и т.д.) не очень вежливо и внимательно обращаются с клиентами банка замечала давно, но сегодня было нечто. Передо мной в очереди в банк стояли две мамаши с детьми, когда подошла очередь и я зашла в зал, дети сидели тихонько на стульях, одна из мамаш считала что-то на калькуляторе возле сотрудниц, потом она взяла калькулятор к кассе и там что-то досчитывала перед оплатой, сотрудницы увидели это и началось «У вас совесть есть?» Вторая «нет у вас никакой совести» и наперебой «Вы б его еще б в карман положили, воруете, тут всё» «Что думаете, если вы мамаша, так вам все позволено, тут все мамаши» «ребенка ногами на стол еще поставить» «вы б еще его срать здесь посадили», было еще много чего. И это при детях, при других клиентах в зале . У меня просто глаза округлились, такого хамства я не слышала даже на рынке, у мамаши той тоже. Она просто забрала ребенка и вышла, ничего не ответив. Я просто в шоке . Как таких сотрудниц Мегабанк держит?
Додано: Чет 19 кві, 2007 12:03
Мегабанк
Стыдно было читать сообщение про отделение №73 в Харькове. Хочу принести извинения за сотрудников, которые работали на этом отделении в период, описываемый выше. Состав сотрудников изменен на этом отделении. Надеюсь, теперь всё будет по другому. Еще хотела бы сказать, что если есть возможность, то звоните в Управление персоналом Мегабанка и сообщайте о таких "сотрудниках". Еще раз извините, но, как говорится, за всеми не усмотришь...
Додано: Пон 04 лют, 2008 23:56
За состоянием помещений Вы тоже не можете усмотреть?
Не так давно случайно попал на Новые Дома.
На улице Харьковских Дивизий 19 у "Мегабанка" имеется отделение, если не ошибаюсь числится под номером 33. Мне нужно было оплатить услуги паспортного стола, но я настолько был ошарашен самим помещением, что даже не могу вспомнить как меня обслужили! Вонь страшная, вода капает неизвестно откуда, стены все плесенью покрыты!! Может когда-то там даже обои были на стенах, в чем я сомневаюсь. ЭТО я бы не смог назвать не то что отделением банка, а даже подвалом! Помойка просто! Грязи по колено, невозможно заполнить заяву на переказ, так как она намокает!!!
И вспоминать противно.
Додано: П'ят 29 лют, 2008 17:53
Отец в Луганском филиале открыл депозит в гривне.
Когда закрывал, недоплатили около 40 грн. Пришел домой, пересчитал, пошел в банк, сказали, что программа ошиблась и доплатили.
Но даже не это удивило больше всего.
В пачке денег, выданной и запечатанной в "Мегабанке", оказалась фальшивой одна 100 гривневая купюра.
Это выяснилось, когда он ложил эти же деньги на депозит в "Укрпромбанк". Причем там это обнаружила счетная машина, когда пересчитывали деньги и распечатали пачку.
В "Мегабанке", понятно, говорят, что это невозможно и они фальшивую сотку положить не могли.
Сейчас купюру забрали на проверку и самое смешное будет, если окажется, что она настоящая, потому что тогда придется отзыв писать в раздел "Укрпромбанк"
Выводы для себя. Раньше запечатанным пачкам в банках я доверял, а теперь по крупным суммам и купюрам буду просить при мне распечатывать и проверять.
И проценты пересчитывать теперь надо тоже самому для страховки.
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