Додано: Вів 26 гру, 2006 22:57

Хочется оставить свое впечатление об этом отделении, атак как на сайте мегабанка не нашлось обратной связи, пришлось исткать другие ресурсы.Отделение это маленькое в зале всего один кассир и две сотрудницы по кредитам-депозитам и т.д. Работает отделение до 4х, в половину четвертого охранник уже говорит не занимать очередь, очередь стоит все время работы банка около 8-ми человек, чтоб сделать платеж приходится тратить много времени, с холодами вообще платить в это отделение не пойду, стоять на морозе около получаса нет никакого желания. Очень жаль, т.к. этот банк ближайший от нашего магазина, и частенько приходится ходить туда оплачивать счета, налоги.А теперь об обслуживании в этом банке. ТАКОГО хамства я не видела нигде и никогда, и надеюсь не увижу. То что сотрудницы этого отделения (кредиты-депозиты и т.д.) не очень вежливо и внимательно обращаются с клиентами банка замечала давно, но сегодня было нечто. Передо мной в очереди в банк стояли две мамаши с детьми, когда подошла очередь и я зашла в зал, дети сидели тихонько на стульях, одна из мамаш считала что-то на калькуляторе возле сотрудниц, потом она взяла калькулятор к кассе и там что-то досчитывала перед оплатой, сотрудницы увидели это и началось «У вас совесть есть?» Вторая «нет у вас никакой совести» и наперебой «Вы б его еще б в карман положили, воруете, тут всё» «Что думаете, если вы мамаша, так вам все позволено, тут все мамаши» «ребенка ногами на стол еще поставить» «вы б еще его срать здесь посадили», было еще много чего. И это при детях, при других клиентах в зале. У меня просто глаза округлились, такого хамства я не слышала даже на рынке, у мамаши той тоже. Она просто забрала ребенка и вышла, ничего не ответив. Я просто в шоке. Как таких сотрудниц Мегабанк держит?