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Аркада
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2005 15:19

Аркада

мне понравилось.
-Дмитрий-
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2005 12:03

Re: Аркада

Дмитрий написав:мне понравилось.

Что понравилось? Инфляция "один"а?
Гість
 
 
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2005 08:19

Re: Аркада

Anonymous написав:
Дмитрий написав:мне понравилось.

Что понравилось? Инфляция "один"а?

один у них конечно хитрый. я так понимаю что здесь обсуждается не один а уровень обслуживания. или я ошибаюсь?
Гість
 
 
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2005 11:04

Re: Аркада

Anonymous написав: ....я так понимаю что здесь обсуждается не один а уровень обслуживания. или я ошибаюсь?
Уровень обслуживания, условия обслуживания - все вещи связанные между собой. Если Банк "дорогой", я не говорю что он плохой.
Но фразы типа "мне понравилось"... Это информационный мусор. Конкретнее, пожалуйста. Вот тогда и возникнут встречные вопросы.
Twisted brother
 
 
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2005 12:44

Re: Аркада

Twisted brother написав:
Anonymous написав: ....я так понимаю что здесь обсуждается не один а уровень обслуживания. или я ошибаюсь?

Уровень обслуживания, условия обслуживания - все вещи связанные между собой. Если Банк "дорогой", я не говорю что он плохой.
Но фразы типа "мне понравилось"... Это информационный мусор. Конкретнее, пожалуйста. Вот тогда и возникнут встречные вопросы.

я хотел узнать мнение других потому и написал так:)
извините если отвлёк вас:)
Гість
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2008 14:17

нормально......сравниваю с 10-ком банков в кот. обслуживался. В Аркаде ужо 2-а раза брал квартиру, кредитовался - ессно несколько лет обслуживался-вполне нормально. ОДИН - для фаталистов - вырастет/не вырастет - инфляция лупит - рост одина конкретный. Хотя, кто инвестирует по графику и не кредитуется - его право, и на скока я помню там в договоре указано, шо такое ОДИН и ессно откуда риски. Клиент прав, особенно, когда внимательно читает договор и четко представляет, шо влияет на ОДИН.
VasjaVaselek
 
 
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2009 16:01

Чт о касается дип. вкл.замечаний никаких .Не смотря на сложное время.правда %%,по сравнению с отдельными банками ниже,но обязательства по всем пунктам договора выполняются своевременно :D
la-zar47
 
 
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2009 16:54

Мне вернули депозит своевременно, сумма неслабая, никто не предлагал переразмещать, молодцы, держатся. Но думаю, у них Киевгорстрой - залог стабильности - народ несет деньги за непостроенное пока еще жилье. да КГС в многих госпрограммах строительства участвует ( один Олимпийский чего стоит)
Amadeus
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2009 17:30

Банк "Аркада" (г.Киев) намерен преобразоваться из открытого в публичное акционерное общество.
Как сообщил банк в прессе, его акционеры на общем собрании 11 ноября рассмотрят вопрос о преобразовании банка в ПАО. АКБ "Аркада" создан в 1993 году.
la-zar47
 
 
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2009 11:25

"Кредит-Рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг входящего в группу небольших банка "Аркада" (Киев) на уровне uaBBB. Прогноз по рейтингу - "негативный".
la-zar47
 
 
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