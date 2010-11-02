Додано: Вів 08 тра, 2007 10:18

Оформил в указанном банке в кредит на 10 месяцев пароварку стоимостью 430 грн.(так было указано на ценнике). Клюнул на рекламу о якобы "беспроцентном" кредите. Как получилось на деле - будут на украинском языке дословные цитаты из документов: товар оформлял в киевском "Технополисе", что находится на Радужном массиве. В расходной накладной указана совсем другая цена - 382,68 грн. Т. е. меньше на 10%. Подумал, что хоть раз в жизни с покупкой повезло. Радовался не очень долго. После оформления кредитного договора увидел, что:

1.1. Банк надає позичальнику кредит у сумі 382,68 грн. на цілі, визначені у п. 1.2. договору, та в порядку, передбаченому п. 1.3. цього договору, а позичальник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі виплачувати банку відсотки за користування кредитом у розмірі 23,56% річних ........(Во как!)

........

1.4. Повернення заборгованості за кредитом, враховуючи сплату відсотків за користування та сум комісії за керування кредитом, здійснюється щомісячно ...-го числа рівними частинами в сумі 43,00 грн. на місяць....

......

3.5. За повне або часткове прострочення повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування ним та/або комісії за керування кредитом позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню у розмірі 1% від простроченої суми за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє позичальника від виконання зобов'язань, за порушення яких вона передбачена, і так саме не звільняє його від

обов'язку понад суму пені у повному обсязі відшкодувати банку збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором....



Вот такие дела!