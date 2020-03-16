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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2005 17:32
Альфа-Банк
Интересует ваше мнение об этом банке в плане открытия депозита. Зараннее спасибо за ответы.
Додано: Суб 23 кві, 2005 13:49
Не высокие и не низкие ставки, средние . Я свой вклад на Городецкого держу, третий год пошел, как я там. Нормально. Нужно забрать забираешь, только желательно им позвонить, а то крупной суммы может не быть.
Додано: Вів 26 кві, 2005 11:51
Владельцы коммерческого банка Укрсоцбанка, входящего по размерам активов в десятку крупнейших в Украине, проводят переговоры о продаже банка стратегическому инвестору, как сообщил еженедельник "Бизнес", со ссылкой на председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина. "Есть три учреждения, которые серьезно интересуются покупкой банка или большого пакета акций. ... Это три разные страны. В том числе и Россия... Мы себя показали, раскрыли все, что от нас зависело",- сказал Б. Тимонькин, слова которого цитирует "Бизнес". Он отказался назвать участников переговоров. Однако, как пишет "Бизнес", ссылаясь на свои источники, наиболее вероятным покупателем Укрсоцбанка может стать российский "Альфа-Банк". Источники журнала "Бизнес" подтверждают, что обе структуры ведут переговоры уже около двух месяцев. Российский "Альфа-Банк", имеющий дочерний банк в Украине, не комментирует перспективы покупки одного из крупнейших украинских банков.
Додано: П'ят 29 кві, 2005 16:47
Держу деньги (личные) в "Альфа" (Днепропетровск) уже третий год. Ранее работал с Приватом. Сравнение в обслуживании и отношение к клиенту на порядок выше. Проблем никаких. Замечательно организованная схема кассы - в кассовом помещении только вы и кассир (так же как и во всех отделениях Москвы). Депозит тоже держу третий год. Выдача денег и процентов - без проблем. Оценка банка отлчичная.
Додано: Вів 08 тра, 2007 10:18
О якобы "беспроцентном" кредите в Альфа-банке
Оформил в указанном банке в кредит на 10 месяцев пароварку стоимостью 430 грн.(так было указано на ценнике). Клюнул на рекламу о якобы "беспроцентном" кредите. Как получилось на деле - будут на украинском языке дословные цитаты из документов: товар оформлял в киевском "Технополисе", что находится на Радужном массиве. В расходной накладной указана совсем другая цена - 382,68 грн. Т. е. меньше на 10%. Подумал, что хоть раз в жизни с покупкой повезло. Радовался не очень долго. После оформления кредитного договора увидел, что:
1.1. Банк надає позичальнику кредит у сумі 382,68 грн. на цілі, визначені у п. 1.2. договору, та в порядку, передбаченому п. 1.3. цього договору, а позичальник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі виплачувати банку відсотки за користування кредитом у розмірі 23,56% річних ........(Во как!)
........
1.4. Повернення заборгованості за кредитом, враховуючи сплату відсотків за користування та сум комісії за керування кредитом, здійснюється щомісячно ...-го числа рівними частинами в сумі 43,00 грн. на місяць....
......
3.5. За повне або часткове прострочення повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування ним та/або комісії за керування кредитом позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню у розмірі 1% від простроченої суми за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє позичальника від виконання зобов'язань, за порушення яких вона передбачена, і так саме не звільняє його від
обов'язку понад суму пені у повному обсязі відшкодувати банку збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором....
Вот такие дела!
Додано: Вів 08 тра, 2007 10:34
Re: О якобы "беспроцентном" кредите в Альфа-банк
Чего-то я недопонял... Где 0% то? Не пробывали уточнить? И откуда взялись именно 23,56% годовых??? При чем какой-то дробный и нереально завышенный процент!
В случае просрочек можно попасть в конкретную "финансовую дыру"...
Если нет возможности своевременного внесения платежа, советую обратиться напрямую в банк! Это как минимум исключит возможность внесения вас в список неплательщиков! А как максимум - реструктуризация долга!
Все мы люди...
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
Додано: Вів 08 тра, 2007 12:50
Ответ на вопрос об Альфа-банке
0% кредит обещала реклама. Если бы это было так, то отдавать за пароварку каждый месяц мне надо было бы не 43 грн., а 38,30 грн. максимум. 23,56% годовых за использование кредита не я придумал - такая цифра стоит в кредитном договоре.
Додано: Вів 08 тра, 2007 13:19
Все очень просто, стоимость на ценнике завышается на 23,56% для того чтобы когда человек оформит якобы беспроцентный кредит, он всеже заплатит банку ети проценти , хотя при етом и не переплатит ту цену которая указана на ценнике. Ето возможно только по предварительной договоренности с магазином, нормальний маркетинговий ход!!!! И при етом все в плюсах!!!!
Додано: Пон 21 тра, 2007 07:06
Re: О якобы "беспроцентном" кредите в Альфа-банк
Покупателю магазин дает скидку, а скидку забирает банк, вы же платите та цена которая на ценнике/10 мес.. А 26.56 начисляется на суму со скидкой и получается цена. В договоре четко прописан срок 10 мес, и сума 100 грн/мес если цена 999,90
А насчет кто вплюсе, то отвечу-когда человек берет кредит то вся сума идет банку, а со скидкой магазину, а когда за наличные то только магазину.
Посмотрите ТЕхноярмарок, если не берете в кредит там поставили скидку 20% практически на все.
Альфа банк теперь проедоставляет услугу, по какой вы можете оформить заявку на ипотеку или авто прямо в магазине где есть А-Б, и втечении часа получить предворительный ответ.
Пришел-увидел-ушел.
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