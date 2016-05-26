Тот что бывший Оазис, потом Европейский, потом из Тернополя переехал во Львов и стал именоваться "Универсальным" почему никого не интересует? Особенно в свете того, что на днях он увеличивает статутный фонд почти в 10 раз
ydyxt написав:уж слишком рискованную денежную стратегию они вырбрали в прошлом году когда активно рекламировали свои кредиты. теперь так же рекламируют депозиты с просьбой проинвестировать в украину и банк универсал. как сказал один эксперт недавно, бойтесь банков которые сулят ставки и хотят ваших денег на деопзит. нехватка ликвидности. а тут еще инфо о убыточности. причем она немаленькая. одним словом: будьте внимательны вкладчики и возрадуйтесь должники?:-) отделения уже свернули свои некоторые, сотрудников уволили, убытки наростают. осень даст о себе знать. посомтрим как будут помогать владельцы из материнки...
В общем.
Сейчас все банки хотят наших денег на депозит ,ставки у них не завышены, среднерыночные. С ликвидностью у них все в порядке , инфо об убыточности дают все банки которые не химичат с бухгалтерией, значит хорошо резервируются, бойтесь тех кто прибыль рисует . Что отделения свернули убыточные так это тоже плюс им, хотя к примеру в своем городе такого не заметил, все отделения как работали так и работают, думаю кризис переживут успешно.
В частности.
Пользуюсь мегагнучким, снимал приличные суммы в $,всегда все без проблем , хоть и есть некоторое неудобство в связи с необходимостью заказа за 3 дня. И еще мне не нравится их полностью открытая касса, как барная стойка , к чему эта публичность. Хорошо что там сейчас людей немного бывает
ydyxt Ну что за народ? вот если проявляешь какую-то осведомленность и защищаешь банк, так сразу и прямая причастность. Да, есть небольшая причастность, в виде депо ... Потому и мониторю, интересуюсь...отсюда и осведомленность. Ветки читаю, знаете-ли всякие разные...."банки...диагноз...", к примеру...слыхали о такой?
Ну что за народ? вот если проявляешь какую-то осведомленность и защищаешь банк, так сразу и прямая причастность. :shock: Да, есть небольшая причастность, в виде депо :D ... Потому и мониторю, интересуюсь...отсюда и осведомленность. Ветки читаю, знаете-ли всякие разные...."банки...диагноз...", к примеру...слыхали о такой?
Не утомляйтесь на раъяснения. Банк хоть и мега тугой на обслуживание, но жить будет не меньше детищЬ париба, уникредит, интеза, агриколь, райф и пр. куда более убыточных.
Надо прибыля - дуй в приват. коломойский ждет. там и сервис - хай энд просто
Все хто тут (на форуме) шоргаются имеют какую-то принадлежность. кто успешно, кто вряд ли.
Не все ее признают и соглашаются.
Главное шоб люди перестали безмотивно с-рать на ветках и шо-то провоцировать без явных док-ств и
оснований.
А анти аналитику лить при свободном трафике, отсутствии занятости и пр. - дело не хитрое.
вы уверены, что не допустили ошибки и правильно оформили транзакцию?
Доброго времени суток!Задам коллегам несколько возможно глупых вопросов.Ответ можно в личку,если сие уже для остальных "на блюдечке".
Наконец-то сделал себе карту и банкинг(раньше через отделение).Очень удобно,особенно если деньги получаешь в пятницу вечером или субботу утром.Но столкнулся с проблемой-НЕ СМОГ ПОЛОЖИТЬ НА ДЕПОЗИТ.Донецк.На Постышева банкомат не может принять деньги.По телефону дали еще три адреса(Кстати,огромнейший респект консультантам!Действительно "в теме")Из 3-х два работают.Сумма на внесение была немалая, и в завершении операции после вопроса типа с чеком или без все деньги возвращались.А грустно то,что именно для пополнения "во внеурочное" время и получалась карта.
1.С чем может быть связана проблема?
2.На сколько типична ситуация с неработающими на депо банкоматами?
3.Как быстро из практики зачисляются деньги на выходных(имеется ввиду переброс с карты на ощадный)?Интересно именно из практики,так как здесь писались различные варианты-от мгновенно до понедельника.
4.Действетельно ли проценты начинают начисляться сразу?
Всем спасибо!
P.S.А вот вентиляции возле банкомата не хватает!Усли пополняешь не тысячу,а 500-ки не принимает....Это так,в книгу предложений...
ydyxt написав:уж слишком рискованную денежную стратегию они вырбрали в прошлом году когда активно рекламировали свои кредиты. теперь так же рекламируют депозиты с просьбой проинвестировать в украину и банк универсал. как сказал один эксперт недавно, бойтесь банков которые сулят ставки и хотят ваших денег на деопзит. нехватка ликвидности. а тут еще инфо о убыточности. причем она немаленькая. одним словом: будьте внимательны вкладчики и возрадуйтесь должники?:-) отделения уже свернули свои некоторые, сотрудников уволили, убытки наростают. осень даст о себе знать. посомтрим как будут помогать владельцы из материнки...
streamlined рисковать телом депозита в случае потери карты - стоит ли оно того?
Как часто Вы теряли свою карту? и сколько раз в этом случае ей воспользовались мошенники?
заведите в этом случае себе 2 карты: 1 закройте в сейфе или деп.ячейке а на 2-ю переводите деньги для текукщих расчетов
1) вы хотите сказать, что потерять карту очень сложно? и совершенно невероятно, чтобы ею воспользовались нашедшие?
воспользоваться деньгами с вашей карты можно, даже если вы ее не потеряли.
надежное средство против этого - иметь два разных счета (вы это и предлагаете дальше) и иметь возможность перебрасывать средства в любой момент. в общем, это краткое описание предложения универсалбанка.
2) преимущество карты - в ее мобильности. если я закрою карту АД в сейфе - зачем она мне нужна? тогда уж выгоднее воспользоваться текущим счетом АД или обычным срочным депозитом.
P.S.
речь ведь о сравнении двух конкурирующих продуктов - универсалбанка и укрсиббанка, верно?
1) карта универсала - именная, укрсиба - нет (visa classic - другая категория);
2) универсал разделяет текущий и сберегательный счет (дополнительная страховка), укрсиб - нет;
3) универсал предоставляет дополнительные средства управления - интернет- и телефонный банкинг, укрсиб - нет;
4) банкоматы универсала изначально депозитные, у укрсиба - только в отделениях express;
5) доступ к банкоматам универсала значительно более безопасный - они находятся в помещении банка, доступны только клиентам.
существенное преимущество укрсиба только одно - большая сеть отделений и банкоматов.
Edison написав:...Сумма на внесение была немалая, и в завершении операции после вопроса типа с чеком или без все деньги возвращались.А грустно то,что именно для пополнения "во внеурочное" время и получалась карта. 1.С чем может быть связана проблема? 2.На сколько типична ситуация с неработающими на депо банкоматами? 3.Как быстро из практики зачисляются деньги на выходных(имеется ввиду переброс с карты на ощадный)?Интересно именно из практики,так как здесь писались различные варианты-от мгновенно до понедельника. 4.Действетельно ли проценты начинают начисляться сразу? Всем спасибо! P.S.А вот вентиляции возле банкомата не хватает!Усли пополняешь не тысячу,а 500-ки не принимает....Это так,в книгу предложений...
1. деталей в описании недостаточно. вы пробовали разные банкоматы? вы пробовали купюры разного номинала? вы пробовали уменьшать количество купюр в пачке за одну операцию? купюры не были изношенными? когда банкомат отказывается совершать операцию, в мини-выписке/на экране указывается причина отказа. какая она?
наверное, вы делали это первый раз, можно было начать с простейшей операции пополнения - например, внесения одной купюрой небольшого номинала, скажем, 100 грн. если эта простейшая операция не выполнена успешно, попробовать еще раз через несколько минут на том же банкомате. если не получается - сменить банкомат. наконец, позвонить в службу поддержки и потребовать объяснений.
2. у меня не было случаев отказа банкомата на внесение средств.
3. выдержка из "Умови обслуговування Рахунків Фізичної особи":
"8.2. При поповненні готівкою через банкомати Банку:
8.2.2. Банкомат перевіряє банкноти, повертає банкноти, що не відповідають встановленим стандартам, вираховує суму поповнення.
8.2.3. Рахунок поповнюється миттєво після підтвердження Клієнтом суми поповнення.
8.3. Суми, що вносяться на Рахунок готівкою, доступні для використання одразу після зарахування, однак, у випадку поповнення Рахунку через банкомат в неробочий час Банку або у відділенні Банку в небанківський день, датою зарахування коштів на Рахунок вважається перший наступний Банківський день."
4. выдержка из "Умови обслуговування Рахунків Фізичної особи":
"6.3. Відсотки по Поточних, Ощадних та Депозитних рахунках нараховуються по щоденним залишкам на рахунку на кінець дня згідно діючих тарифів Банку.
6.4. Для Поточних і Ощадних рахунків відсотки нараховуються з дати зарахування коштів на Рахунок по дату, що передує даті списання коштів з Рахунку, і зараховуються на Рахунок щомісячно в перший Банківський день місяця, що слідує за місяцем, в якому нараховано такі відсотки."
streamlined написав: 1. деталей в описании недостаточно. вы пробовали разные банкоматы? вы пробовали купюры разного номинала? вы пробовали уменьшать количество купюр в пачке за одну операцию? купюры не были изношенными? когда банкомат отказывается совершать операцию, в мини-выписке/на экране указывается причина отказа. какая она?
наверное, вы делали это первый раз, можно было начать с простейшей операции пополнения - например, внесения одной купюрой небольшого номинала, скажем, 100 грн. если эта простейшая операция не выполнена успешно, попробовать еще раз через несколько минут на том же банкомате. если не получается - сменить банкомат. наконец, позвонить в службу поддержки и потребовать объяснений.
Спасибо за ответ!
1.Банкоматы были в разных отделениях.
2.Кол-во и тип купюр менял(сам естественно хотел разобраться).
3.Изношенные купюры банкомат вернул сразу и они мною были удалены.
4.В в выписках было что-то типа,извините,транзакция временно не может быть проведена.Повторите пожалуйста позже.Что-то вот-так.
Буду конечно пытаться еще,так как карта нужна именно для пополнения в послеоперационное время.
Хотя мне сегодня сказали что с депо последнее время существуют сложности.Хотя странно,слабо верится-обычно сложности возникают со снятием и наличием в банкоматах...