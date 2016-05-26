Додано: Нед 02 сер, 2009 13:38

Edison написав: ...Сумма на внесение была немалая, и в завершении операции после вопроса типа с чеком или без все деньги возвращались.А грустно то,что именно для пополнения "во внеурочное" время и получалась карта.

1.С чем может быть связана проблема?

2.На сколько типична ситуация с неработающими на депо банкоматами?

3.Как быстро из практики зачисляются деньги на выходных(имеется ввиду переброс с карты на ощадный)?Интересно именно из практики,так как здесь писались различные варианты-от мгновенно до понедельника.

4.Действетельно ли проценты начинают начисляться сразу?

Всем спасибо!

P.S.А вот вентиляции возле банкомата не хватает!Усли пополняешь не тысячу,а 500-ки не принимает....Это так,в книгу предложений...

1. деталей в описании недостаточно. вы пробовали разные банкоматы? вы пробовали купюры разного номинала? вы пробовали уменьшать количество купюр в пачке за одну операцию? купюры не были изношенными? когда банкомат отказывается совершать операцию, в мини-выписке/на экране указывается причина отказа. какая она?наверное, вы делали это первый раз, можно было начать с простейшей операции пополнения - например, внесения одной купюрой небольшого номинала, скажем, 100 грн. если эта простейшая операция не выполнена успешно, попробовать еще раз через несколько минут на том же банкомате. если не получается - сменить банкомат. наконец, позвонить в службу поддержки и потребовать объяснений.2. у меня не было случаев отказа банкомата на внесение средств.3. выдержка из "Умови обслуговування Рахунків Фізичної особи":"8.2. При поповненні готівкою через банкомати Банку:8.2.2. Банкомат перевіряє банкноти, повертає банкноти, що не відповідають встановленим стандартам, вираховує суму поповнення.8.2.3. Рахунок поповнюється миттєво після підтвердження Клієнтом суми поповнення.8.3. Суми, що вносяться на Рахунок готівкою, доступні для використання одразу після зарахування, однак, у випадку поповнення Рахунку через банкомат в неробочий час Банку або у відділенні Банку в небанківський день, датою зарахування коштів на Рахунок вважається перший наступний Банківський день."4. выдержка из "Умови обслуговування Рахунків Фізичної особи":"6.3. Відсотки по Поточних, Ощадних та Депозитних рахунках нараховуються по щоденним залишкам на рахунку на кінець дня згідно діючих тарифів Банку.6.4. Для Поточних і Ощадних рахунків відсотки нараховуються з дати зарахування коштів на Рахунок по дату, що передує даті списання коштів з Рахунку, і зараховуються на Рахунок щомісячно в перший Банківський день місяця, що слідує за місяцем, в якому нараховано такі відсотки."