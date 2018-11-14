|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2005 18:07
Очень доволен обслуживанием львовского филиала "МРИЯ-БАНК". Сам занимаюсь экспортом, постоянно приходит валюта (ЕВРО). По сравнению с банком "Аваль", например, валюта приходит и продается на 1-2 дня быстрее. Процент за продажу валюты ниже, чем у конкурентов. Плата за платежку "нормальная", и только за исходящие платежи (АВАЛЬ берет и за входящие!). Платежки можно принести и их проведут и в 17-00 и в 18-00, если попросить и позже.
Вообщем, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ПАРТНЕРСКОЕ отношение к клиентам.
Всем советую с ними работать!
Виктор
Отредактировано.
Модератор.
-
Sniper-
-
-
-
-
-
Додано: Нед 06 лют, 2005 19:39
Учитывая то как они пережили подставу по попытке отмены регистрации эмиссии можно предположить что запас прочности у них неплохой. А учитывая новейшую политическую ситуацию им теперь везде будет зеленая улица, по крайней мере в ближайшие два года.
Мне у них нравится разнообразие услуг по денежным переводам за границу в пользу физ. лиц. А в остальном - банк как банк, правда офисы простенькие без мрамора и золота.
Внимание!
Архив сообщений следующих за этим находится по адресу
http://forum.finance.ua/topic73979.html
Администратор.
-
гость
-
-
-
-
-
Додано: Суб 14 сер, 2010 21:26
Клавдий Шифер написав:
Investor_K написав:Хрещатик и Дельта
Ваши деньги - Ваш выбор.
Но я бы не рискнул, уж слишком много драйва.
Пока будем ждать, трошки столбов ещё есть, хоть и мало (деньгами планировал распорядиться по-иному, вот и недостаточно подготовился).
Но если у кого-то появятся новые мысли и знания - делитесь, господа!
ПыСы. Лично мне о-о-очень не нравится то, что ВТБ до сих пор "Целевой" ограничивает годом, это навевает на мысли о том, что руководство допускает дальнейшее снижение ставок.
Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)
-
l_s_v
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 20.05.10
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2010 10:05
l_s_v написав:Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)
А что столбить там, в какой валюте интересные ставки?
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4088
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2010 11:48
sola написав:
l_s_v написав:Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)
А что столбить там, в какой валюте интересные ставки?
В любой валюте на сегодня ставки очень привлекательные и главное с пополнением и на большой срок.
-
l_s_v
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 20.05.10
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2010 12:38
l_s_v написав: Клавдий Шифер написав:
Investor_K написав:Хрещатик и Дельта
Ваши деньги - Ваш выбор.
Но я бы не рискнул, уж слишком много драйва.
Пока будем ждать, трошки столбов ещё есть, хоть и мало (деньгами планировал распорядиться по-иному, вот и недостаточно подготовился).
Но если у кого-то появятся новые мысли и знания - делитесь, господа!
ПыСы. Лично мне о-о-очень не нравится то, что ВТБ до сих пор "Целевой" ограничивает годом, это навевает на мысли о том, что руководство допускает дальнейшее снижение ставок.
Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)
17,50% 9,00% 6,00% на 2года спополнением в БТА это както не вдохновляет
-
J
-
-
- Повідомлень: 4128
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2010 13:38
J написав:
17,50% 9,00% 6,00% на 2года спополнением в БТА это както не вдохновляет
Вот и я о том же... Например, даже в проминвесте ставки выше, а он для меня на несколько порядков надежнее БТА.
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4088
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2010 15:29
l_s_v написав: Клавдий Шифер написав:
Investor_K написав:Хрещатик и Дельта
Ваши деньги - Ваш выбор.
Но я бы не рискнул, уж слишком много драйва.
Пока будем ждать, трошки столбов ещё есть, хоть и мало (деньгами планировал распорядиться по-иному, вот и недостаточно подготовился).
Но если у кого-то появятся новые мысли и знания - делитесь, господа!
ПыСы. Лично мне о-о-очень не нравится то, что ВТБ до сих пор "Целевой" ограничивает годом, это навевает на мысли о том, что руководство допускает дальнейшее снижение ставок.
Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)
Большое спасибо за совет. Как выйду из отпуска, так начну шуршать.
Думаю, что МТБ в Киеве есть. БТА - "не ндравится".
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
-
Клавдий Шифер
-
-
- Повідомлень: 1799
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 сер, 2010 21:15
sola написав: J написав:
17,50% 9,00% 6,00% на 2года спополнением в БТА это както не вдохновляет
Вот и я о том же... Например, даже в проминвесте ставки выше, а он для меня на несколько порядков надежнее БТА.
В новых отделениях +0.5 лояльность 18% грн 9.5 дол с пополнением - на сегодня вери гуд.
Кроме того условия депозита почитайте и поищите где-нибудь подобные условия:
После 12 месяцев при досрочном расторжении не теряеш % вообще. Поэтому я и открыл себе вклад па перспективу. А там через год видно будет. (Все разжовывать надо)
-
l_s_v
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 20.05.10
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 сер, 2010 15:26
Рассказываю схему кидка ВТБ-Банка на своем примере.
У меня был основной депозит на 70к$. В марте открыл 11 долларовых целевых депозитов: два на 3 месяца с 11,25% и далее по одному на 4, 5… 12 месяцев.
Написал заявление после окончания основного депозита с 70к$, перекинуть 50к и 20к на 3-х месячные с окончанием в июне. Все перекинули. Я позвонил и меня заверили, что все в порядке.
В июне за день до окончания депозитов мне позвонили и сообщили о том, что у меня заканчиваются депозиты.
Пришел в отделение и перекинул. 50к на депозит заканчивающийся в июле, а 20к на депозит, заканчивающийся в августе и написал заявление на перевод депозита 50к заканчивающегося в июле, на депозит заканчивающийся в августе, где уже лежат 20к. После чего, все довольные распрощались до августа.
И так, вчера мне позвонили и сказали, что заканчивается депозит и надо подъехать в отделение.
Сегодня приехав в отделение, я узнаю: депозит 50к закончившийся в июле, никуда не перекинули, а пролонгировали на 3 месяца с процентной ставкой 6 или 7%.
На вопрос: А как же заявление?
Мне ответили правда в вежливой форме: Вы заявление не писали, его у нас нет!!! Может хотели написать, но не написали!!!
Тогда спрашиваю: А почему в июле мне никто не позвонил?!!!
Ответ, тоже в вежливой форме: Мы звонили! Но не дозвонились! Вы трубку не брали!
Заявление я писал 100%.
Мне никто не звонил 100%. Телефон у меня корпоративный, никогда не отключаю, всегда перезваниваю на пропущенный звонок! Если я в не зоне доступа, что бывает крайне редко, приходит СМС о звонящих.
Сказал девочкам-менеджерам, что хочу поговорить с их начальником.
Начальница отдела меня выслушала, глазками похлопала и сказала, только в более вежливой форме: Заявления у нас нет! А на нет и суда нет! А на вопрос: Почему не позвонили в июле? Ответила: Обязательно звонили! Вы трубку не брали! Вобщем сами виноваты!
Пришлось мне расторгать пролонгированный депозит и перекидывать 50к на застолбленный.
И так. Я потерял проценты за месяц с 50к$ - это 430$.
Мое заявление куда-то делось. Мне никто не звонил, хотя прекрасно знали, что я использую схему со столбами и целевые депозиты у меня до марта 2011 года.
В такие совпадения и случайности я НЕ ВЕРЮ!
Поэтому все заявления обязательно заверяйте подписями или печатями и требуйте ксерокопии! Обязательно звоните и узнавайте о выполненных переводах!
Всегда нравился этот банк, настолько приятно было общаться с девочками-менеджерами, такие доброжелательные и искренние, что у меня потом настроение целый день было великолепное.
А сейчас…, до сих пор нахожусь в легком шоке от того, что меня кинули и дело даже не в деньгах, хотя и 430$ тоже деньги. Да и можно придумать схему кидка и на более крупную сумму!
Уже даже и сомневаюсь в доброжелательности и искренности работников ВТБ-Банка.
А я доверял этому банку…
Собираюсь все-таки забрать деньги из ВТБ-Банка!
Будьте на чеку с этим банком!
С уважением, Olegood.
Востаннє редагувалось Olegood в Вів 17 сер, 2010 16:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Olegood
-
-
-
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15564
|2214874
|
|
|63864
|7964403
|
|
|10929
|1588549
|
|