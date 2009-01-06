Додано: Вів 17 сер, 2010 15:26

Рассказываю схему кидка ВТБ-Банка на своем примере.У меня был основной депозит на 70к$. В марте открыл 11 долларовых целевых депозитов: два на 3 месяца с 11,25% и далее по одному на 4, 5… 12 месяцев.Написал заявление после окончания основного депозита с 70к$, перекинуть 50к и 20к на 3-х месячные с окончанием в июне. Все перекинули. Я позвонил и меня заверили, что все в порядке.В июне за день до окончания депозитов мне позвонили и сообщили о том, что у меня заканчиваются депозиты.Пришел в отделение и перекинул. 50к на депозит заканчивающийся в июле, а 20к на депозит, заканчивающийся в августе и написал заявление на перевод депозита 50к заканчивающегося в июле, на депозит заканчивающийся в августе, где уже лежат 20к. После чего, все довольные распрощались до августа.И так, вчера мне позвонили и сказали, что заканчивается депозит и надо подъехать в отделение.Сегодня приехав в отделение, я узнаю: депозит 50к закончившийся в июле, никуда не перекинули, а пролонгировали на 3 месяца с процентной ставкой 6 или 7%.На вопрос: А как же заявление?Мне ответили правда в вежливой форме: Вы заявление не писали, его у нас нет!!! Может хотели написать, но не написали!!!Тогда спрашиваю: А почему в июле мне никто не позвонил?!!!Ответ, тоже в вежливой форме: Мы звонили! Но не дозвонились! Вы трубку не брали!Сказал девочкам-менеджерам, что хочу поговорить с их начальником.Начальница отдела меня выслушала, глазками похлопала и сказала, только в более вежливой форме: Заявления у нас нет! А на нет и суда нет! А на вопрос: Почему не позвонили в июле? Ответила: Обязательно звонили! Вы трубку не брали! Вобщем сами виноваты!Пришлось мне расторгать пролонгированный депозит и перекидывать 50к на застолбленный.И так. Я потерял проценты за месяц с 50к$ - это 430$.Мое заявление куда-то делось. Мне никто не звонил, хотя прекрасно знали, что я использую схему со столбами и целевые депозиты у меня до марта 2011 года.Всегда нравился этот банк, настолько приятно было общаться с девочками-менеджерами, такие доброжелательные и искренние, что у меня потом настроение целый день было великолепное.А сейчас…, до сих пор нахожусь в легком шоке от того, что меня кинули и дело даже не в деньгах, хотя и 430$ тоже деньги. Да и можно придумать схему кидка и на более крупную сумму!Уже даже и сомневаюсь в доброжелательности и искренности работников ВТБ-Банка.А я доверял этому банку…Собираюсь все-таки забрать деньги из ВТБ-Банка!Будьте на чеку с этим банком!С уважением, Olegood.