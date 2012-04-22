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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #1234 ... 1593>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2005 18:07

ВТБ Банк БАНКРУТ

Очень доволен обслуживанием львовского филиала "МРИЯ-БАНК". Сам занимаюсь экспортом, постоянно приходит валюта (ЕВРО). По сравнению с банком "Аваль", например, валюта приходит и продается на 1-2 дня быстрее. Процент за продажу валюты ниже, чем у конкурентов. Плата за платежку "нормальная", и только за исходящие платежи (АВАЛЬ берет и за входящие!). Платежки можно принести и их проведут и в 17-00 и в 18-00, если попросить и позже.
Вообщем, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ПАРТНЕРСКОЕ отношение к клиентам.

Всем советую с ними работать!
Виктор


Отредактировано.
Модератор.
Sniper-
 
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2005 19:39

МРИЯ

Учитывая то как они пережили подставу по попытке отмены регистрации эмиссии можно предположить что запас прочности у них неплохой. А учитывая новейшую политическую ситуацию им теперь везде будет зеленая улица, по крайней мере в ближайшие два года.
Мне у них нравится разнообразие услуг по денежным переводам за границу в пользу физ. лиц. А в остальном - банк как банк, правда офисы простенькие без мрамора и золота.



Внимание!
Архив сообщений следующих за этим находится по адресу
http://forum.finance.ua/topic73979.html
Администратор.
гость
 
 
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2010 21:26

Клавдий Шифер написав:
Investor_K написав:Хрещатик и Дельта

Ваши деньги - Ваш выбор.
Но я бы не рискнул, уж слишком много драйва.
Пока будем ждать, трошки столбов ещё есть, хоть и мало (деньгами планировал распорядиться по-иному, вот и недостаточно подготовился).
Но если у кого-то появятся новые мысли и знания - делитесь, господа!

ПыСы. Лично мне о-о-очень не нравится то, что ВТБ до сих пор "Целевой" ограничивает годом, это навевает на мысли о том, что руководство допускает дальнейшее снижение ставок.


Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)
l_s_v
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2010 10:05

l_s_v написав:Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)

А что столбить там, в какой валюте интересные ставки?
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2010 11:48

sola написав:
l_s_v написав:Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)

А что столбить там, в какой валюте интересные ставки?

В любой валюте на сегодня ставки очень привлекательные и главное с пополнением и на большой срок.
l_s_v
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2010 12:38

l_s_v написав:
Клавдий Шифер написав:
Investor_K написав:Хрещатик и Дельта

Ваши деньги - Ваш выбор.
Но я бы не рискнул, уж слишком много драйва.
Пока будем ждать, трошки столбов ещё есть, хоть и мало (деньгами планировал распорядиться по-иному, вот и недостаточно подготовился).
Но если у кого-то появятся новые мысли и знания - делитесь, господа!

ПыСы. Лично мне о-о-очень не нравится то, что ВТБ до сих пор "Целевой" ограничивает годом, это навевает на мысли о том, что руководство допускает дальнейшее снижение ставок.


Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)

17,50% 9,00% 6,00% на 2года спополнением в БТА это както не вдохновляет :(
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2010 13:38

J написав:17,50% 9,00% 6,00% на 2года спополнением в БТА это както не вдохновляет :(

Вот и я о том же... Например, даже в проминвесте ставки выше, а он для меня на несколько порядков надежнее БТА.
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2010 15:29

l_s_v написав:
Клавдий Шифер написав:
Investor_K написав:Хрещатик и Дельта

Ваши деньги - Ваш выбор.
Но я бы не рискнул, уж слишком много драйва.
Пока будем ждать, трошки столбов ещё есть, хоть и мало (деньгами планировал распорядиться по-иному, вот и недостаточно подготовился).
Но если у кого-то появятся новые мысли и знания - делитесь, господа!

ПыСы. Лично мне о-о-очень не нравится то, что ВТБ до сих пор "Целевой" ограничивает годом, это навевает на мысли о том, что руководство допускает дальнейшее снижение ставок.


Если есть возможность застолбитесь в МТБ(если есть в вашем городе), на всякий случай Мегабанк и БТА в перспективе можно будет рассматривать (застолбится сейчас надо)

Большое спасибо за совет. Как выйду из отпуска, так начну шуршать.
Думаю, что МТБ в Киеве есть. БТА - "не ндравится".
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2010 21:15

sola написав:
J написав:17,50% 9,00% 6,00% на 2года спополнением в БТА это както не вдохновляет :(

Вот и я о том же... Например, даже в проминвесте ставки выше, а он для меня на несколько порядков надежнее БТА.


В новых отделениях +0.5 лояльность 18% грн 9.5 дол с пополнением - на сегодня вери гуд.
Кроме того условия депозита почитайте и поищите где-нибудь подобные условия:
После 12 месяцев при досрочном расторжении не теряеш % вообще. Поэтому я и открыл себе вклад па перспективу. А там через год видно будет. (Все разжовывать надо)
l_s_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2010 15:26

ВНИМАНИЕ! ВТБ-Банк кидает депозитчиков со столбами!

Рассказываю схему кидка ВТБ-Банка на своем примере.
У меня был основной депозит на 70к$. В марте открыл 11 долларовых целевых депозитов: два на 3 месяца с 11,25% и далее по одному на 4, 5… 12 месяцев.
Написал заявление после окончания основного депозита с 70к$, перекинуть 50к и 20к на 3-х месячные с окончанием в июне. Все перекинули. Я позвонил и меня заверили, что все в порядке.
В июне за день до окончания депозитов мне позвонили и сообщили о том, что у меня заканчиваются депозиты.
Пришел в отделение и перекинул. 50к на депозит заканчивающийся в июле, а 20к на депозит, заканчивающийся в августе и написал заявление на перевод депозита 50к заканчивающегося в июле, на депозит заканчивающийся в августе, где уже лежат 20к. После чего, все довольные распрощались до августа.
И так, вчера мне позвонили и сказали, что заканчивается депозит и надо подъехать в отделение.
Сегодня приехав в отделение, я узнаю: депозит 50к закончившийся в июле, никуда не перекинули, а пролонгировали на 3 месяца с процентной ставкой 6 или 7%.
На вопрос: А как же заявление?
Мне ответили правда в вежливой форме: Вы заявление не писали, его у нас нет!!! Может хотели написать, но не написали!!!
Тогда спрашиваю: А почему в июле мне никто не позвонил?!!!
Ответ, тоже в вежливой форме: Мы звонили! Но не дозвонились! Вы трубку не брали!
Заявление я писал 100%.
Мне никто не звонил 100%. Телефон у меня корпоративный, никогда не отключаю, всегда перезваниваю на пропущенный звонок! Если я в не зоне доступа, что бывает крайне редко, приходит СМС о звонящих.
Сказал девочкам-менеджерам, что хочу поговорить с их начальником.
Начальница отдела меня выслушала, глазками похлопала и сказала, только в более вежливой форме: Заявления у нас нет! А на нет и суда нет! А на вопрос: Почему не позвонили в июле? Ответила: Обязательно звонили! Вы трубку не брали! Вобщем сами виноваты!
Пришлось мне расторгать пролонгированный депозит и перекидывать 50к на застолбленный.
И так. Я потерял проценты за месяц с 50к$ - это 430$.
Мое заявление куда-то делось. Мне никто не звонил, хотя прекрасно знали, что я использую схему со столбами и целевые депозиты у меня до марта 2011 года.
В такие совпадения и случайности я НЕ ВЕРЮ!
Поэтому все заявления обязательно заверяйте подписями или печатями и требуйте ксерокопии! Обязательно звоните и узнавайте о выполненных переводах!
Всегда нравился этот банк, настолько приятно было общаться с девочками-менеджерами, такие доброжелательные и искренние, что у меня потом настроение целый день было великолепное.
А сейчас…, до сих пор нахожусь в легком шоке от того, что меня кинули и дело даже не в деньгах, хотя и 430$ тоже деньги. Да и можно придумать схему кидка и на более крупную сумму!
Уже даже и сомневаюсь в доброжелательности и искренности работников ВТБ-Банка.
А я доверял этому банку… :(
Собираюсь все-таки забрать деньги из ВТБ-Банка!
Будьте на чеку с этим банком!
С уважением, Olegood.
Востаннє редагувалось Olegood в Вів 17 сер, 2010 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Olegood
 
 
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