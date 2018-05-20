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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 1335>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2005 18:28

Ощадбанк

А Ощадбанк (лідер за кількістю клієнтів) нікого не колише?
Oleksander
 
 
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2005 18:44

Re: Ощадбанк

Oleksander написав:А Ощадбанк (лідер за кількістю клієнтів) нікого не колише?

Банк, который уже дважды не пускали по банкротству лишь из-за статуса госструктуры? Который абсолютно 100% нерыночный? С которым не знают что делать: то ли продать, то ли менять менеджмент, то ли расформировать?

Нет, не очень. 8)
Bes
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2005 18:45

Кстати, а откуда такая информация по клиентской базе? :roll:
Bes
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2005 14:30

Re: Ощадбанк

Bes написав:
Oleksander написав:А Ощадбанк (лідер за кількістю клієнтів) нікого не колише?

Банк, который уже дважды не пускали по банкротству лишь из-за статуса госструктуры? Который абсолютно 100% нерыночный? С которым не знают что делать: то ли продать, то ли менять менеджмент, то ли расформировать?

Нет, не очень. 8)


Так що там по банкротству? Розвивайте тему...
Oleksander
 
 
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2005 16:53

Re: Ощадбанк

Oleksander написав:Так що там по банкротству? Розвивайте тему...

Обязательства двух банков в стране, Ощадбанка и Укрэксимбанка, гарантированы государством в лица Кабмина. Соответственно, если с ними что-то приключается и они не могут выполнить свои обязательства перед клиентами, последние могут предъявить притензии непосредственно к Кабмину.

(далее информация неофициальная, конечно же)
Ощадбанк был на грани банкроства дважды -- в 1999м и 2002 годах. Взаимозависимость возникновения финансовых проблем и графика национальных выборов чарующая. Банк дважды -- сперва на президентских (повторные выборы кучмы), а затем на парламентских -- становился основным донором предвыборной кампании представителей власти. Как Минтранс в прошлом году.

В те периоды банк становился технически банкротом -- не выполнял всрок и в полном объеме свои обязательства. Тем не менее благодаря серьезному влиянию власть имущих дело спустили по тормозам и замяли.
Bes
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2005 22:37

Сайт Ощадбанку

До речі, про обслуговування. Лінк сайту Ощадбанку, розміщений у тутешньому розділі "Справочники". ні фіга не працює. Думаю, це провина самого банку, а не редакторів Файненс.ЮЕй.:wink:

Хай там як, може хто підкине туди правильний лінк?
Oleksander
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2005 08:39

Re: Сайт Ощадбанку

Oleksander написав:Лінк сайту Ощадбанку, розміщений у тутешньому розділі "Справочники". ні фіга не працює. Хай там як, може хто підкине туди правильний лінк?

У меня открылся http://www.oschadnybank.com/.
Возможно, Вам просто не повезло, зашли когда у них были проблемы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2005 09:05

Сбербанк-есть Сбербанк. Может, и не качественно, но ОЧЕНЬ быстро,по ссравнению с Комерческими Банками!!! Да и о каком качественном обслуживании может идти речь, если там зарплаты у сотрудников 300 грн.?! Там не хватает рабочей силы. Попробуйте сами там поработать!!! Я не сотрудник, конечно, но знаю о их работе многое.
Соня
 
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2005 09:42

Со времен слогана "Граждане, храните деньги в сберегальных кассах!" в банке ничего не изменилось.

Когда нужно просто сделать платеж -- они отлично справляются: быстро и без вопросов. С остальными же операциями все гораздо сложнее. Описанные Соней причины, конечно же существенно и имеют место быть, но никак не служат оправданием для клиента, страдающего от некомпетентности служащих. :?
Bes
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2005 13:26

Проскочила информация о намерении продать Ощадбанк. Первыми откликнулись нерезы: австрийские Райффайзен и Эрсте Банк. Учитывая служебный роман Райффа и Аваля, Эрсте Банк выглядит более реальным покупателем.

Для справки: Эрсте Банк -- один из самых значимых в Австрии и крупнейший банк Центральной Европы по активам (148,2 млрд. евро на конец 1 квартала, из них 33 млрд -- в восточноевропейском регионе) и клиентской базе (12 млн). Финансовый результат в 2004 году -- 2,7 млрд. евро. Банк владеет контрольными пакетами четырех банков в Восточной Европе: в Чехии, Венгрии, Словакии и Хорватии.
Bes
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