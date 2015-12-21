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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2005 14:11

А-Банк

Прошел слушок, что Украинский кредитный банк закрывается. С одной стороны это после "самоубийства" Ляха абсолютно неудивительно, с другой же...

Может у кого есть более точная информация? 8)

Акцент (бывш Украинский кредитный банк)
Bes
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2005 08:59

Подучил матчасть. Могу сообщить следущее.

За первый квартал сего года банк потерял более 200 млн. активов и сейчас его размер 383 млн. То есть в 1,5 раза.

Сейчас УКБ живет за счет межбанка и других обязательств (обычно -- кредиторка и расчеты по внебалансовым пассивам) -- это 78% всех обязательств. Депозиты упали с 275 до 70 млн.

Итог: долго такой банк навряд ли вытянет. Разве что его, пока не поздно, продадут по дешевке какому-нибудь нерезу.
Bes
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Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2008 20:15

А-БАНК что это такое кто знает?

А-БАНК что это такое кто знает? Зашёл сегодня в отделение ПРИВАТБАНКА и вижу что отделение принимает депозитные вклады под договором ПРИВАТБАНКА и А-БАНКА причём % по вкладу А-БАНКА на 0,2% больше что бы это значило кто знает? И в связи с запретом НБУ на досрочное расторжение вкладов открыли новый вид вклада на один месяц с возможностью пролонгаци то есть после каждого месяца можно расторгнуть договор.
Вован
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Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2008 21:46

А Вы не пробовали узнать ответ на свой вопрос в самом отделении Приватбанка? Или Вы так, просто, гуляли... :D :D :D
Прокофьевна
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2008 23:44

Прокофьевна написав:А Вы не пробовали узнать ответ на свой вопрос в самом отделении Приватбанка? Или Вы так, просто, гуляли... :D :D :D
В этом отделении сказали что они подразделение приватбанка а в другом что они самостоятельное отделение кому верить незнаю ведь когда заходищь в приват создаётся впечатление что там идёт борьба за клиента между отделениями одного банка наверное в связи с кризисом не рентабельным отделениям грозит сокращение
Вован
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Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2008 10:32

В этом отделении сказали что они подразделение приватбанка а в другом что они самостоятельное отделение кому верить незнаю ведь когда заходищь в приват создаётся впечатление что там идёт борьба за клиента между отделениями одного банка наверное в связи с кризисом не рентабельным отделениям грозит сокращение


Уважаемый Вован, наверное верить можно сайту А-Банка http://www.a-bank.com.ua/page.php?19 (на поиски сайта я потратила несколько своих драгоценных минут)), на котором говорится следующее "**По договоренности с ПриватБанком депозитные вклады А-Банка оформляются в отделениях ПриватБанка."
Прокофьевна
 
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2008 17:23

Большое спасибо за драгоценные минуты!!!
Вован
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Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2008 18:13

Украинский кредитный банк (УКБ), в котором с октября 2006 года Национальным банком введена временная администрация, переименовался в Акцент-банк (А-банк)

Приватбанк осуществляет инвестиции для возобновления платежеспособности УКБ.
chexum
 
 
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2009 23:41

По Днепропетровкой области, не знаю как в других облостях!
У Привата, были такие маленькие отделения ЦПОики! Центры персонального обслуживания, как мне объяснили с 1 января 2009г их отдали под А-Банк.
ЦПО занимались выпуском гольдоф;) и привлечением депозитофЪ, там исчё касса могла быть! Вообщем и целом было удобно! Теперь девАчки, мне расказали, что их ЦПОик превратится в полностью функциональное отделение, то есть +РКО, авто, жильё (если конечно возобновиться). Но вывеску Привата исчё не сняли;)
Леонид Илич
 
 
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2009 21:31

А-банк - це структура родом з Приватбанку. Приват занадто громіздка структура стала, А-банк - певна розгрузка і безпроблемні активи...
час (макс. рік) покаже що буде з цією структурою...
serg69m
 
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