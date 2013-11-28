Внимание!
Архивы сообщений, следующих за этим, находятся по след. адресам:
за 2010 г.
за 2011 г.
за 2012 г.
за 2012 г., ч.2
за 2012 г., ч.3
за 1 пол. 2013 г.
Идеи: портфель (июль 2013 - май 2014)
Идеи: портфель (июнь-декабрь 2014)
Администратор.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 22 січ, 2010 12:45
Идеи: портфель
Тема о фондовом рынке. Онлайн-посиделки.
Внимание!
Архивы сообщений, следующих за этим, находятся по след. адресам:
за 2010 г.
за 2011 г.
за 2012 г.
за 2012 г., ч.2
за 2012 г., ч.3
за 1 пол. 2013 г.
Идеи: портфель (июль 2013 - май 2014)
Идеи: портфель (июнь-декабрь 2014)
Администратор.
Востаннє редагувалось San в Чет 05 вер, 2013 21:10, всього редагувалось 98 разів.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 01 лип, 2013 08:05
Идеи: портфель 11
Фиксируем опрос:
Создан новый.
Фиксируем опрос:
http://fs39.www.ex.ua/show/197196367755/148689810/148689810.png
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 01 чер, 2014 11:51
Фиксируем опрос
Купуй Українське Challenge => topic163503.html
Приму гривну в долг под 2.5%/мес.
Додано: Чет 01 січ, 2015 01:15
Идеи: портфель
Додано: Чет 01 січ, 2015 02:04
Додано: П'ят 01 січ, 2016 01:01
Идеи: портфель
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: П'ят 01 січ, 2016 21:04
Re: Идеи: портфель
C наступившим всех! Желаю всем благополучия, здоровья и мира. А что до остального - нет смысла загадывать. Будем делать как должно, и будь что будет.
Додано: П'ят 01 січ, 2016 23:40
Пока фильм не смотрел, а только прокрутил - Бреда Питта не заметил, хотя в трейлере видел На днях прочитал книгу по которой снят данный фильм. Весьма любопытное и увлекательное чтиво для человека связанного с рынком.
Trade What You See, Not What You Think
Додано: Суб 02 січ, 2016 10:10
|