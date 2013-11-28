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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 2013>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2010 12:45

Идеи: портфель

Тема о фондовом рынке. Онлайн-посиделки.




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Архивы сообщений, следующих за этим, находятся по след. адресам:
за 2010 г.
за 2011 г.
за 2012 г.
за 2012 г., ч.2
за 2012 г., ч.3
за 1 пол. 2013 г.
Идеи: портфель (июль 2013 - май 2014)
Идеи: портфель (июнь-декабрь 2014)
Администратор.


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Востаннє редагувалось San в Чет 05 вер, 2013 21:10, всього редагувалось 98 разів.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2013 08:05

Идеи: портфель 11

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..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2014 11:51

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Купуй Українське Challenge => topic163503.html
Приму гривну в долг под 2.5%/мес.
qwasqwas20
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Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2015 01:15

Идеи: портфель

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Анд_рей
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Инсайд: Лугантепловоз работает в 3 смены. На старом оборудовании, не смотря на то, что новое вывезли.

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vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2016 01:01

Идеи: портфель

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"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2016 21:04

Re: Идеи: портфель

C наступившим всех! Желаю всем благополучия, здоровья и мира. А что до остального - нет смысла загадывать. Будем делать как должно, и будь что будет.
Gefest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2016 23:40

  vladislavlvov написав:https://my-hit.org/film/415163/

Пока фильм не смотрел, а только прокрутил - Бреда Питта не заметил, хотя в трейлере видел :D На днях прочитал книгу по которой снят данный фильм. Весьма любопытное и увлекательное чтиво для человека связанного с рынком.
Trade What You See, Not What You Think
shadow-25
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2016 10:10

  vladislavlvov написав:https://my-hit.org/film/415163/

Классный фильм, особенно в таком переводе.

Показать единичную Сексес стори чудиков стоящих против толпы и победивших.
Теперь я за американскую фонду спокоен, потока гиков встающих в шорт и уходящих по маржен колу хватит на несколько лет
St/2
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