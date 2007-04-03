Валютный юмор

Додано: Пон 12 кві, 2010 16:48

только что, возвращался с обеда, зашел в банк(!) хотел купить 100 (!) долларов. "А паспорт у вас с собой"? У меня был "стопор" секунд десять. Для 100 долларов спрашиваю. Да для 100 долларов, отвечают...

Я не знаю смеяться или плакать....



Может девочка кассир просто хотела посмотреть ваше семейное положение, женат или свободен



вам смешно, а у меня пачка по десять гривен в кошелек и трусы не помещается

а когда она сказала, что у них "идентификация согласно постановлению от "девятого ноября 2009 года, а вы что не знали..." ......у меня травма мировоззренческая теперь.

13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку

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