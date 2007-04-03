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Валютный юмор
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2010 16:48
только что, возвращался с обеда, зашел в банк(!) хотел купить 100 (!) долларов. "А паспорт у вас с собой"? У меня был "стопор" секунд десять. Для 100 долларов спрашиваю. Да для 100 долларов, отвечают...
Я не знаю смеяться или плакать....
Может девочка кассир просто хотела посмотреть ваше семейное положение, женат или свободен
вам смешно, а у меня пачка по десять гривен в кошелек и трусы не помещается
а когда она сказала, что у них "идентификация согласно постановлению от "девятого ноября 2009 года, а вы что не знали..." ......у меня травма мировоззренческая теперь.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Суб 01 тра, 2010 15:47
В ході голосування за державний бюджет Ахметов замість картки для голосування помилково використав власну VISA Platinum. Дефіцит держбюджету скоротився на 2 млрд. гривень.
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Додано: Суб 01 тра, 2010 15:52
Хочете зберегти гроші в умовах фінансової кризи? Зберігайте їх у різній валюті й у різних банках. Долари — в консервних, гривні — у скляних.
***
Уряд США виділив Україні мільярд доларів на боротьбу з корупцією. Всі купюри позначені.
***
У зв’язку з фінансовою кризою світло в кінці тунелю буде відключене з метою економії електроенергії.
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Додано: Пон 20 чер, 2011 15:27
только что, возвращался с обеда, зашел в банк(!) хотел купить 100 (!) долларов. "А паспорт у вас с собой"? У меня был "стопор" секунд десять. Для 100 долларов спрашиваю. Да для 100 долларов, отвечают...
Я не знаю смеяться или плакать....
Может девочка кассир просто хотела посмотреть ваше семейное положение, женат или свободен
вам смешно, а у меня пачка по десять гривен в кошелек и трусы не помещается
а когда она сказала, что у них "идентификация согласно постановлению от "девятого ноября 2009 года, а вы что не знали..." ......у меня травма мировоззренческая теперь.
це не моя цитата, а одного з форумчан
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Вів 28 чер, 2011 13:02
Раньше в Белоруссии нужно было пить по пятницам, а теперь каждый день,потому
что завтра за эти деньги уже не выпьешь !
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Ciklop
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Додано: П'ят 15 лип, 2011 22:58
- Почему гривна обесценивается быстрей, чем доллар?
- Это победа нашей промышленности! Украинский печатный станок лучше и быстрей, чем американский!
***
Спрашивает гривна у Ющенко: - Ты кто? - Я?! Я - ПРЕЗИДЕНТ!!! - Да? Ну, тогда я - валюта.
***
- Как отличить настоящую гривну от фальшивой?
- Берётся лист бумаги, кладется на него гривна изображением политического деятеля вверх и обводится куском сала по периметру. Если лицо, изображенное на купюре, будет глазами следить за салом - гривна настоящая.
***
Новые условия получения кредита – выбить деньги с предыдущего заемщика.
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Додано: П'ят 15 лип, 2011 23:16
В начале кризиса прошла шутка: «В связи с кризисом все банки России объединятся в один банк – объединённый банк – ОБЪЕБАНК или национальный единый банк – НАЕБАНК».
Прошло совсем немного времени и ЦБ РФ зарегистрировал новую кредитную организацию – Объединенный биржевой банк
Полное наименование ООО «Коммерческий Банк «Объединенный Биржевой Банк», сокращенное – ОбъеБиБанк.
Номер лицензии 3491
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Додано: Суб 16 лип, 2011 13:50
))))))))) Я вспомнил в 90х годах был такой банк в реале
название его - ЛАБЕАН, прочтите наоборот )
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Микола
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Додано: П'ят 16 вер, 2011 10:34
Щоб Ви не купили - долар, євро, фунт, франк, фізичне золото чи акції - Бен, Жан-Клод та інші голови центробанків знайдуть засіб щоб підловити вас на якійсь транзакції.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Пон 26 вер, 2011 15:19
15 найбільш дивних економічних індикаторів
Latvian Hooker Index
businessinsider.com/the-weirdest-economic-indicators-2011-9?op=1#ixzz1YxfhqVBc
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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